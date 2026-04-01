Peaky Blinders: The Immortal Man, la spiegazione del finale

Peaky Blinders: The Immortal Man è il film che chiude il cerchio della saga cult Peaky Blinders, o quantomeno mette un punto alla storia dell'iconico gangster Thomas (detto Tommy) Shelby, interpretato magistralmente da Cillian Murphy.

The Immortal Man ha debuttato su Netflix lo scorso 20 marzo (trovate qui la nostra recensione), diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight, creatore della serie.

Nella sesta stagione di Peaky Blinders, avevamo lasciato Tommy Shelby solo, incapace persino di abbandonarsi alla morte.

Infatti, dopo la diagnosi di una malattia terminale era pronto a togliersi la vita ma, la visione del fantasma della figlia Ruby e la scoperta dell'errore gli avevano fatto cambiare idea, trasformandolo in un uomo nuovo che cavalcava lontano su un cavallo bianco.

Peaky Blinders: The Immortal Man riprende la storia di Tommy Shelby, anni dopo la conclusione della serie. Tommy, solo e tormentato dai fantasmi in una tenuta fuori da Birmingham, sta scrivendo le sue memorie.

L'arrivo del figlio Duke lo porterà ad una definitiva resa dei conti che sul finale (ovviamente allerta spoiler) porta ad un tragico epilogo, probabilmente l'unico possibile per il nostro protagonista. Vediamo insieme come si conclude Peaky Blinders - The Immortal Man.

Come finisce Peaky Blinders - The Immortal Man?

Sul finale i Peaky Blinders trasportano il denaro contraffatto su alcuni traghetti ma Tommy Shelby si sta muovendo attraverso le scorciatoie del sottosuolo, nonostante i suoi traumi legati allo shock delle trincee.

Duke fa la doppia faccia e inganna Beckett che vorrebbero tendere un'imboscata a Tommy. I nazisti sono pronti a sparare ai traghetti ma Johnny Dogs li fa saltare in aria prima dell'attacco.

Beckett intuisce il tradimento ma prima di sparare Duke, arriva Tommy: inizia uno scontro tra le due fazioni che porta i Peaky Blinders a prevalere.

In un inseguimento però Beckett sferra due colpi su Tommy che, morente, riesce a colpirlo sulla fronte. Tommy, morente, chiede al figlio Duke di concedergli la morte ed esala l'ultimo respiro tra le braccia del figlio.

Tommy vede la sua famiglia, i suoi fantasmi, ma ora è un uomo che ha finalmente ottenuto la pace. Tra le fiamme, e secondo la tradizione rom, il suo corpo viene bruciato in un carro, circondato dai soldi, simbolo delle ricchezze terrene e del regno dei Peaky Blinders che muore con Tommy Shelby.

L'unico epilogo possibile era soltanto quello: Tommy voleva che gli fosse concessa la morte, solo così poteva essere in pace con se stesso. La sua morte porta alla chiusura di un cerchio ed apre ad un nuovo capitolo.