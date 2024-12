Superman, in arrivo il primo trailer: ecco quando uscirà

Superman uscirà nelle sale di tutto il mondo l'11 luglio 2025, la data chiave da cui ripartire. Il film, precedentemente intitolato Superman: Legacy, segnerà infatti l'inizio effettivo di una nuova era per l'universo cinematografico con protagonisti i personaggi DC Comics, dopo il fallimento del DCU. A dire il vero il nuovo inizio c'è già stato con Creature Commandos, la serie animata attualmente in onda negli Stati Uniti (non è chiaro quando arriverà in Italia), e ancor prima con The Penguin (qui la recensione dell'imperdibile serie spin-off di The Batman), che seppur totalmente scollegata dal grande disegno di James Gunn, rientra tra i progetti dei neo-nati DC studios.