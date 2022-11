Due dei franchise più noti del panorama videoludico, nessuno dei quali ha visto una nuova uscita in quasi quattro anni, potrebbero vedere nuova luce. Il Director di Koei Tecmo Games, Fumihiko Yasuda, il quale ha partecipato a vari lavori per conto di Team Ninja, lo avrebbe annunciato proprio durante la G Star Conference 2022 in Busan (Corea del Sud).

Durante i quattro giorni di evento, terminato questa domenica 20 novembre, Yasuda avrebbe mostrato varie diapositive rappresentanti le saghe di Dead or Alive e Ninja Gaiden, parlando di probabili reboot tra i titoli iconici di Team Ninja.

Ninja Gaiden

Fin dal suo debutto nel 1988 per NES, la saga di Ninja Gaiden si è sempre distinta per il suo elevato livello di difficoltà. Seppur un paio di trilogie abbiano intrattenuto ed alimentato la fanbase, la storia di questo franchise si espande per circa 26 anni. Un’antologia, dal titolo Ninja Gaiden: Master Collection, è uscita proprio l’anno scorso, ma la narrativa di gioco è rimasta in un limbo che ha inizio nel 2014, con l’uscita dell’ultimo capitolo della serie di Team Ninja, Ninja Gaiden Z.

Dead or Alive

Ultra ventennale è poi la storica saga di Dead or Alive, combat game 3D sbarcato sul mercato nel 1996. L’ultimo capitolo di questa frenetica saga rimanda ormai al lontano marzo 2019, con Dead or Alive 6. Nonostante questo però, la saga rimane ancora viva ed ardente nei cuori dei videogiocatori di tutto il mondo per via dei suoi numerosi spin-off, tra i quali vale la pena ricordare Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball.

Ad oggi non sappiamo con certezza se e quando Team Ninja e Koei Tecmo Games rilasceranno ulteriori informazioni riguardanti i revival di queste storiche saghe, ma la forte espressività di Fumihiko Yasuda potrebbe essere portatrice di buone nuove. Ad oggi i team sono impegnati nello sviluppo dei titoli Wo Long: Fallen Dinasty e Rise of the Ronin, in uscita probabilmente nel 2024.