Deus Ex Go e altri giochi di Studio Onoma non saranno più giocabili

Alcuni giochi mobile dello Studio Onoma, tra cui Deus Ex Go, dal 4 gennaio 2023 non saranno più giocabili

Studio Onoma, precedentemente nota come Square Enix Montreal, sta chiudendo i battenti, e alcuni giochi mobile della software house se ne andranno con essa. In vista di domani 24 novembre (ultimo giorno per lo studio), Onoma ha infatti annunciato che Deus Ex Go, Hitman Sniper: The Shadows, Arena Battle Champions e Space Invaders: Hidden Heroes, smetteranno di essere giocabili il 4 gennaio 2023.

I quattro giochi verranno tolti da App Store e da Google Play il 1 dicembre, ma per chi li scaricherà entro questa data o li ha già scaricati sarà possibile accedervi e giocarci senza alcun problema fino e non oltre il 4 gennaio. Già da ieri inoltre, non è più possibile effettuare acquisti in gioco e Onoma ha esortato chiunque abbia già effettuato degli acquisti, ad usarli prima del definitivo addio dei giochi, perché tanto non saranno rimborsati.

Se è vero che per i vecchi giochi è una pratica piuttosto comune chiudere i server o cessare il supporto, in questo caso, come detto prima i quattro titoli in questione diventeranno completamente ingiocabili. Tra questi ci sono per l’appunto il popolare puzzle game Deus Ex Go e Hitman Sniper: The Shadows, recente gioco mobile rilasciato meno di un anno fa.

Una sorte migliore di quella di Deus Ex Go e degli altri tre giochi, toccherà invece agli altri titoli della serie Go di Onoma. Lara Croft Go e Hitman Go infatti non saranno affetti dalla chiusura dello studio.

Oggi, brutte notizie quindi per i giocatori mobile. Tuttavia, ai giocatori di Deus Ex Go e i fan della serie di Deus Ex non va così male e non devono abbattersi. Stando alle parole del noto reporter Jason Schreier, un nuovo gioco della serie principale sarebbe infatti nelle fasi iniziali di sviluppo in quei di Eidos Montréal.

Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della software house e Embracer Group.