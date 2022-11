Differenze tra pokémon scarlatto e violetto: quale comprare?

Pokémon Scarlatto e Violetto sono ufficialmente arrivati tra noi ed in questo articolo andiamo ad evidenziare le differenze tra le due versioni.

I nuovi giochi di nona generazione, Pokémon Scarlatto e Violetto, sono sbarcati sul mercato lo scorso 18 novembre su Nintendo Switch. Il gioco sta facendo parlare molto di sé, più negativamente che positivamente, ma ora non è il luogo ed il momento per discutere di ciò.

Sin dagli albori della saga, Game Freak ha suddiviso i titoli di ciascuna generazione in diverse versioni, ognuna delle quali nascondeva al loro interno delle differenze più o meno rilevanti. Anche con quest’ultima generazione la software house giapponese non si è risparmiata e dunque di seguito vi mostrerò tutte le differenze tra le versioni dei nuovi titoli della saga di videogiochi Pokémon.

Cosa troveremo in Pokémon Scarlatto e Violetto ?

Gli allenatori che acquisteranno Pokémon Scarlatto entreranno in contatto con Koraidon, il pokémon leggendario esclusivo della versione. Inoltre potranno trovare Amarouge (Fuoco/Psichico), Larvitar (Roccia) e Stonjourner (Roccia).

Larvitar e stonjourner, alcuni dei pokémon esclusivi di pokémon scarlatto

Mentre gli allenatori che sceglieranno di percorrere la regione di Paldea in groppa al pokémon leggendario Miraidon, potranno trovare Ceruledge (Fuoco/Spettro), Bagon (Drago) e Eiscue (Ghiaccio).

Bagon e eiscue, alcuni dei pokémon esclusivi di pokémon violetto

Per la prima volta in tutta la saga, ci saranno due professori diversi a seconda della versione che sceglierete. Coloro che sceglieranno la versione Scarlatto saranno sotto l’ala del professor Olim, studiosa contraddistinta da un outfit quasi “preistorico”. A fare da contraltare, per chi sceglierà la versione Violetto, ci sarà il professor Turum, ricercatore contraddistinto invece da un abbigliamento alquanto futuristico.

Il professor olim e il professor turum

Infine i giocatori in base alla versione che sceglieranno prenderanno parte a due diverse accademie, gli allenatori scarlatti parteciperanno all’accademia Arancia, mentre gli allenatori violetti parteciperanno all’accademia Uva. I giocatori in più avranno delle divise esclusive che si abbineranno ai colori delle loro rispettive accademie di appartenenza.

Lo stemma dell’accademia arancia e dell’accademia uva

Dopo aver appreso le differenze tra Pokémon Scarlatto e Violetto, non ci resta che partire per l’avventura nella soleggiata regione di Paldea, per vedere cosa avrà da riservarci quest’ultima fatica di Game Freak.