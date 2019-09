Con il rilascio ufficiale della nuova versione di Android 10, Google ha introdotto una serie di novità per il suo sistema operativo. Oltre ad implementare una serie di aggiornamenti e funzioni rispetto alla precedente versione (che vedremo qui di seguito), Android ha anche aggiornato il suo logo ufficiale.

Quest’ultimo viene aggiornato dal punto di vista grafico, con un logo che viene leggermente modificato, mentre cambia anche il nome delle future distribuzioni del robottino verde. D’ora in poi ci sarà solo la numerazione a distinguo della versione di Android. Viene cancellata di fatti, l’elencazione alfabetica che si traduceva ufficialmente in nomi di dolciumi (l’ultima resta Android P poi tradotto in Pie). Rimane da vedere se questa prassi sarà eliminata o se resterà a livello interno, quando verranno rilasciate le versioni beta del robottino verde.

Non ci resta che scoprire quindi le novità e quali saranno i dispositivi che dovrebbero ricevere l’update.

Le novità maggiori di Android 10

Partiamo da qui per scoprire interessanti novità. Che il mondo mobile sia sempre in evoluzione è un dato assodato, come, è il fatto che di novità veramente interessanti ce ne siano ben poche. Una che però dovrebbe portare una ventata di aria fresca, è quella data dai nuovi dispositivi pieghevoli. Come Android si stia aprendo a quello che probabilmente sarà la novità più interessante nei prossimi mesi, lo vediamo proprio in questa realease. In commercio non ci sono molti prodotti pieghevoli, alcuni oltretutto sono stati anche ritirati per essere migliorati. Come il Samsung Galaxy Fold tornato solo recentemente di nuovo sul mercato e tra l’altro solo sul quello koreano. Con Android 10 arriva dunque un primo adattamento per questi dispositivi con display pieghevole, attraverso l’introduzione di funzioni sviluppate per facilitare l’apertura e la chiusura dello schermo.

Le maggiori novità:



Tema scuro , che dovrebbe consentire un leggero risparmio della batteria (sopratutto sui display Amoled). Funzione questa che può essere in simultanea alla modalità classica già presente di risparmio batteria nelle precedenti versioni Android.

Smart Reply nelle notifiche . Notifiche sempre più intelligenti, che vi propongono, ad esempio, di aprire subito Maps se la notifica contenesse un indirizzo. O vi suggeriscono delle risposte rapide ad alcune domande.

Focus mode : Una modalità specifica che permette di limitare la gestione di alcune app affinchè non risultino troppo invasive se si è impegnati.

Parental control : maggiore controllo per supervisionare smarphone terzi con la possibilità di limitare l'utilizzo di certe app.

Nuovo modalità di aggiornamento : con l'introduzione del Project Mainline, Android si prefissa l'obiettivo di poter aggiornare alcuni pacchetti del sistema operativo senza passare dai classici aggiornamenti di sistema. Questo avviene tramite Play Store, dove alcune parti del sistema diventano un'app che si aggiorna periodicamente in modo più veloce e più facile da gestire. Questa funzione però, c'è da dire che è a discrezione dei singoli produttori degli smartphone, mentre è obbligatoria per tutti gli smartphone che invece escono con Android 10 al lancio.

Privacy e sicurezza : sotto la voce privacy le novità riguardano l'impossibilità per le app ad accedere ad IMEI, numero seriale, e altri dati personali. Presente anche una maggiore protezione dei dati su memoria esterna .

Fotocamera e multimedia : Per quanto riguarda il comparto multimediale,partiamo dalla fotocamera che Android 10 porta lato software una serie di novità che cercano di migliorare l'immagine ottenuta. Le app possono richiedere la Dynamic Depth di un'immagine per applicare effetti di sfocatura al meglio.

Possibilità di di abilitare i sottotitoli su un flusso esterno, come nel caso di uno streaming di videogiochi, tramite una nuova API dedicata.

Nuovi codec audio e video AV1, Opus ed HDR10+ tra gli altri.

AV1, Opus ed HDR10+ tra gli altri. Supporto alle API Vulkan 1.1 su tutti i dispositivi a 64-bit con Android 10.

I Dispositivi aggiornati e quelli che si aggiorneranno

Come ogni ogni qual volta si deve passare ad un major update, questo, viene diffuso in modo e tempi differenti, a seconda del produttore e del telefono in questione. Per questa ragione qui di seguito riportiamo una lista di dispositivi che sono o che probabilmente saranno aggiornati ad Android 10.

SICURI, MOLTO PROBABILI E PROBABILI :

La nostra lista si distingue in base a dei parametri. Con “sicuro”, intendiamo i dispositivi che certamente riceveranno Android 10 prendendo in considerazione che ci sia una dichiarazione ufficiale da parte delle aziende che hanno intenzione di aggiornare, oppure che se si tratta di top di gamma o fascia alta. Con “molto probabile” e “probabile” terremo conto di alcuni fattori : la data di rilascio dello smartphone, il numero di major update ricevuti e la velocità con cui i vari produttori tendono ad aggiornare i propri dispositivi.

ASUS

ASUS è tra le aziende più lente a rilasciare aggiornamenti, soprattutto quando si parla di major update. Per tanto è molto difficile sapere quali saranno ufficialmente i dispositivi aggiornati, ci limiteremo ad una semplice deduzione frutto sopratutto dell’importanza del dispositivo in questione:

ZenFone 5Z – Molto probabile

– Molto probabile ZenFone 6 – Molto probabile

– Molto probabile ROG Phone 2 – Probabile

Google Pixel

Tutta la gamma è o sarà aggiornata

Honor

Honor ha in parte confermato quali smartphone saranno aggiornati ad Android 10:

Honor 20 – Molto Probabile

– Molto Probabile Honor 20 Pro – Sicuro

– Sicuro Honor 20 Lite – Probabile

– Probabile Honor View 20 / V20 – Molto Probabile

– Molto Probabile Honor 10 – Molto Probabile

– Molto Probabile Honor 10 Lite – Molto Probabile

– Molto Probabile Honor View 10 Lite / 8X – Probabile

– Probabile Honor View 10 – Probabile

– Probabile Honor 9X / 9X Pro – Probabile

– Probabile Honor Play – Probabile

– Probabile Honor Magic 2 – Probabile

– Probabile Honor 8A – Probabile

Huawei

Huawei ha confermato l’aggiornamento ad Android 10 e di seguito riportiamo la lista ufficiale:

Huawei P30 – Molto Probabile

– Molto Probabile Huawei P30 Pro – Sicuro

– Sicuro Huawei P30 lite – Probabile

– Probabile Huawei Mate 20 – Molto Probabile

– Molto Probabile Huawei Mate 20 Pro – Sicuro

– Sicuro Huawei Mate 20 Lite – Probabile

– Probabile Huawei Mate 20 X – Sicuro

– Sicuro Huawei Mate 20 X (5G) – Sicuro

– Sicuro Huawei P smart 2019 – Molto Probabile

– Molto Probabile Huawei P smart+ 2019 – Molto Probabile

– Molto Probabile Huawei P smart Z – Probabile

– Probabile Huawei P20 – Molto Probabile

– Molto Probabile Huawei P20 Pro – Sicuro

– Sicuro Huawei Mate 10 – Molto Probabile

– Molto Probabile Huawei Mate 10 Pro – Sicuro

LG

Qui vale lo stesso discorso fatto per Asus, per tanto la lista è molto breve:

LG G8s T – Molto Probabile

– Molto Probabile LG V50 – Molto Probabile

– Molto Probabile LG V40 – Molto Probabile

Motorola

Motorola va considerata soprattutto in ottica Android One, e quindi molti di loro saranno certamente aggiornati:

Motorola One – Sicuro

– Sicuro Motorola One Vision – Molto Probabile

– Molto Probabile Motorola One Action – Molto Probabile

– Molto Probabile Motorola Moto G7 – Sicuro

– Sicuro Motorola Moto G7 Play – Molto Probabile

– Molto Probabile Motorola Moto G7 Plus – Sicuro

– Sicuro Motorola Moto G7 Power – Molto Probabile

– Molto Probabile Motorola Moto Z3 – Sicuro

– Sicuro Motorola Moto Z3 Play – Molto Probabile

Nokia

Tutti gli smartphone Nokia passeranno ad Android 10 e Nokia ha rilasciato una lista con anche le tempistiche. Ecco la lista:

Autunno 2019

Nokia 7.1

Nokia 8.1

Nokia 9 PureView

Inizio 2020

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Gennaio – febbraio 2020

Nokia 2.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Febbraio – marzo 2020

Nokia 1 Plus

Nokia 5.1 Plus

Primavera 2020

Nokia 2.1

Nokia 3.1

Nokia 5.1

Nokia 1

OnePlus

OnePlus certamente è una della aziende più veloci negli aggiornamenti. I suoi top di gamma hanno avuto gia Android 10 in beta con la stessa frequenza dei Pixel. Per tanto la lista è la seguente:

OnePlus 7 Pro – Sicuro

– Sicuro OnePlus 7 – Sicuro

– Sicuro OnePlus 6T – Sicuro

– Sicuro OnePlus 6 – Sicuro

– Sicuro OnePlus 5T – Molto Probabile

– Molto Probabile OnePlus 5 – Molto Probabile

Samsung

Samsung è una delle aziende che, avendo molti dispositivi, aggiorna soprattutto quelli usciti non da tantissimo tempo. Per tanto una lista di certi o quasi è la seguente:

Samsung Galaxy Note 10 – Sicuro

– Sicuro Samsung Galaxy Note 10+ – Sicuro

– Sicuro Samsung Galaxy S10 – Sicuro

– Sicuro Samsung Galaxy S10+ – Sicuro

– Sicuro Samsung Galaxy S10e – Molto Probabile

– Molto Probabile Samsung Galaxy S10 5G – Sicuro

– Sicuro Samsung Galaxy Note 9 – Sicuro

– Sicuro Samsung Galaxy S9 – Sicuro

– Sicuro Samsung Galaxy S9+ – Sicuro

– Sicuro Samsung Galaxy A80 – Molto Probabile

– Molto Probabile Samsung Galaxy A70 – Probabile

– Probabile Samsung Galaxy A50 – Probabile

Sony

Aspettando che Sony rilasci informazioni in merito, siamo comunque certi che molti dei suoi smartphone verranno aggiornati, in tempi ragionevoli. Al momento quasi certamente ci saranno i seguenti:

Sony Xperia 1 – Sicuro

– Sicuro Sony Xperia 10 Plus – Molto Probabile

– Molto Probabile Sony Xperia XZ3 – Sicuro

– Sicuro Sony Xperia XZ2 – Molto Probabile

– Molto Probabile Sony Xperia XZ2 Compact – Molto Probabile

– Molto Probabile Sony Xperia XZ2 Premium – Molto Probabile

Xiaomi / Redmi

Xiaomi ha un ampia line-up e sicuramente molti degli smartphone avranno l’aggiornamento ad Android 10. Per tanto riportiamo quelli più probabili con la possibilità di allargare la lista:

Xiaomi Mi 9 – Sicuro

– Sicuro Xiaomi Mi 9T – Sicuro

– Sicuro Xiaomi Mi 9T Pro – Sicuro

– Sicuro Xiaomi Mi 9 SE – Molto Probabile

– Molto Probabile Xiaomi Mi MIX 3 – Sicuro

– Sicuro Xiaomi Mi MIX 2 – Molto Probabile

– Molto Probabile Xiaomi Mi MIX 2s – Molto Probabile

– Molto Probabile Xiaomi Mi 8 – Probabile

– Probabile Xiaomi Mi 8 Pro – Probabile

– Probabile Xiaomi Mi A3 – Sicuro

– Sicuro Xiaomi Mi A2 – Sicuro

– Sicuro Xiaomi Mi A2 Lite – Sicuro

– Sicuro Redmi 7 – Molto Probabile

– Molto Probabile Redmi Note 7 – Molto Probabile