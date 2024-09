Squad Busters: forzieri stellari e Transformers

Su Squad Busters con l'aggiornamento di oggi, lunedi 16 settembre, sono finalmente arrivati per due settimane i Transformers. Ma non solo loro anche altre grandi novita per il gioco mobile di Supercell e qualche notizia inerente all'aggiornamento di ottobre.

Nuovi personaggi: Transformers!

Optimus Prime

Baby : uno scudo gigante delle dimensioni di una fusione ti aiuta.

: uno scudo gigante delle dimensioni di una fusione ti aiuta. Classico : attacca con la sua Energon Axe dopo aver subito danni.

: attacca con la sua Energon Axe dopo aver subito danni. Super: cura la squadra quando subisce danni.

Sbloccabile nella prima settimana dell'evento.

Nessun dato immagine fornito.

ELITA-1

Baby : un gigantesco combattente a distanza di dimensione fusione ti aiuta.

: un gigantesco combattente a distanza di dimensione fusione ti aiuta. Classico : attacca con la velocità di una distorsione temporale quando si utilizza Turbo.

: attacca con la velocità di una distorsione temporale quando si utilizza Turbo. Super: il Turbo dura molto più a lungo quando si attacca.

Sbloccabile nella seconda settimana. Nel negozio saranno disponibili anche le nuove skin a tema Transformers per affiancare i nostri Autobot nelle innumerevoli battaglie di Squad Busters.

Per chiunque non riuscirà a sbloccare Optimus Prime e Elite-1 non deve disperare, in quanto, torneranno prossimamente disponibili all'acquisto nel negozio.

CAMBIAMENTI DELL'ENERGIA DEL PORTALE

● L'evoluzione del personaggio non fornisce più energia al portale, ora fornisce gettoni stella

● I giocatori possono ricevere un bonus giornaliero per la prima vittoria di 1.000 Energia del Portale se si piazzano tra i primi 5.

● L'energia del portale ora si ottiene principalmente partecipando e vincendo battaglie, senza un limite.



La quantità di energia del portale ricevuta per posizione finale è significativa:

○ 1° classificato: 200

○ 2° classificato: 170

○ 3° classificato: 140

○ 4° classificato: 120

○ 5° posto: 100

○ 6° posto: 80

○ 7° posto: 70

○ 8° posto: 60

○ 9° posto: 50

○ 10° posto: 40

● Il numero di livelli di conseguimento è stato aumentato da 10 a 20.

● I personaggi ora forniscono gettoni stella, che vengono utilizzati per sbloccare forzieri stella.

○ 10 baby -> 1 classico = 10 gettoni stella

○ 10 Classici -> 1 Super = 20 gettoni stella

○ 10 Super -> 1 Ultra = 30 gettoni Stella

○ 10 Ultra -> 1 ultimate = 40 gettoni Stella

● I primi 3 forzieri di gettoni sono più economici (20, 50, 100), dopodiché il loro prezzo è fissato a 500 gettoni.

● Gli scrigni stellari possono sbloccare solo nuovi personaggi accessibili nel percorso squadra sbloccato finora

● Gli scrigni stellari non distribuiscono personaggi con il livello massimo

● Al momento non è possibile aprire gli scrigni stellari e i gettoni stella verranno salvati se tutti i personaggi hanno raggiunto il limite massimo

● I personaggi con il livello massimo forniscono gettoni stella invece dell'energia del portale

● I gettoni stella sono stati aggiunti alle ricompense Percorso squadra e Lega squadre

Nessun dato immagine fornito.

EVOLUZIONE ULTIMATE

12 personaggi possono ora evolversi nella loro forma FINALE, sbloccando le loro abilità più potenti e le skin predefinite più fantastiche!

•Barbaro: inizia con un baby di barbaro d'élite.

•Goblin: regala 30 monete.

•Greg: Gli alberi lasciano cadere ancora più oggetti.

•Colt: carica Pioggia di proiettili con un singolo proiettile quando attacca.

•Pollo: produce molti più cuccioli in battaglia.

•Bo: lancia le mine più frequentemente e durano di più.

•Dottore: la guarigione passiva diventa molto più forte e veloce

•Domatore di cinghiali: il Turbo aumenta ulteriormente la velocità d'attacco.

•Dynamike: dà l'incantesimo Barile di dinamite.

•Strega: gli scheletri si muovono e attaccano più velocemente quando sono vicini.

•Re Barbaro: attacca più frequentemente con il suo Pugno di Ferro.

•Arciere: attacca con frecce esplosive più frequentemente.

Forzieri Stellari

Inseriti i bauli stellari che forniscono grandi vantaggi. Subito scaricando il nuovo aggiornamento si ottengono nel negozio 10 forzieri completamente gratuiti. Andiamo a vedere le possibilità che offre aprirli.

Nessun dato immagine fornito.

● Sblocca un nuovo personaggio: 40,00%

● Super: 58,00%

● Ultra: 1,90%

● Ultimate: 0,10%

Se hai già tutti i personaggi, queste sono le possibilità:

● Super: 96,67%

● Ultra: 3,17%

● Ultimate: 0,17%

Se è garantito che il prossimo baule stellare sarà Ultra o Ultimate, le probabilità saranno le seguenti:

● Ultra: 95,00%

● Ultimate: 5,00%

Nessun dato immagine fornito.

E le sorprese non sono finite: il primo ottobre partirà la nuova season di Squad Busters intitolata "Brividi al cimitero". Quindi continuate a seguire Hynerd per rimanere aggiornati su tutte le novità del gioco!

Caricamento commenti...