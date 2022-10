Terraria: superato il 1. 000. 000 di recensioni positive

Indice dei contenuti Una breve panoramica su Terraria, il gioco più amato su Steam

Il gioco d’avventura sandbox Terraria ha compiuto 11 anni all’inizio di quest’anno, ma va ancora forte su Steam e di recente è diventato il primo titolo sulla piattaforma a superare il milione di recensioni positive.

Il 21 ottobre il gioco indie ha infatti accumulato 1.005.667 recensioni positive a fronte di sole 22.122 recensioni negative, come ha sottolineato un utente di Reddit. Inoltre al momento della stesura di questo

articolo, i pareri positivi sono ulteriormente aumentati. Attualmente lo troviamo al primo posto con 150.000 recensioni in più rispetto a Gary’s mod, che è il secondo gioco in classifica seguito da Left 4 Dead 2 e The Witcher III: Wild Hunt, rispettivamente con 640.611 e con 629.964 recensioni positive.

Una breve panoramica su Terraria, il gioco più amato su Steam

Creato dallo sviluppatore indie Re-Logic e pubblicato nel maggio 2011, Terraria ha conquistato i fan con il suo stile semplicistico in 2D e pixelato che ricorda l’era dei 16 bit, guadagnandosi un punteggio di 83 su

Metacritic. Nel corso degli anni sono stati pianificati due sequel, uno annunciato nel 2013 e un secondo nel 2015, ma nessuno dei due è mai stato realizzato. Tuttavia, Re-Logic è comunque rimasta fedele al suo prodotto originale, continuando a offrire aggiornamenti gratuiti e nuovi contenuti, a più di un decennio dalla sua uscita.

E questo era il titolo con più recensioni positive su steam. Che ne pensate? Avete mai provato Terraria? Secondo voi merita tutto questo successo? Noi di Hynerd.it vi ricordiamo intanto che se ve lo foste persi, qui potete trovare tutto il riassunto della Silent Hill Transmission, l’evento a tema Silent Hill di Konami.