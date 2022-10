Silent hill: townfall, un messaggio nascosto nel trailer

Indice dei contenuti Il messaggio segreto contenuto in Silent Hill: Townfall

Nell’inquietante trailer di Silent Hill:Townfall, il nuovo gioco di NoCode prodotto da Konami e Annapurna, presentato il 19 ottobre durante la Silent Hill Transmission, è stato trovato un messaggio segreto.

In seguito alle dichiarazioni del direttore creativo Jon McKellan, in cui essenzialmente diceva che il trailer conteneva alcuni segreti, l’utente di Reddit MilkmanEX ha estratto l’intero audio contenuto nel trailer e lo ha convertito in MP3. Quando si visualizza lo spettrogramma dell’audio, a circa 52 secondi appare il messaggio segreto che recita: “Whatever heart this town had has now stopped“, ovvero: “Qualunque cuore avesse questa città, ora si è fermato”. Il messaggio allude alle premesse del gioco?

La sezione commenti del post di Reddit è già esplosa di teorie secondo le quali, all’interno di Silent Hill: Townfall, il giocatore sarà chiamato nella città in questione per salvare ciò che è rimasto o capire almeno cosa è andato storto. In attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte di Annapurna Interactive e NoCode Studios, i fan probabilmente continueranno a scavare nel trailer per scoprire altri segreti, quindi non ci resta che aspettare e vedere cosa salta fuori.