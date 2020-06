APEX Legends: Tesori Perduti – FAQ, orario di uscita, patch notes

Domani finalmente Tesori Perduti prenderà il via come nuovo evento di APEX Legends.

La community sentiva il bisogno di novità all’interno dell’arena degli APEX games e questo evento promette di sconvolgere il battle-royale.

Assieme ad una nuova collezione di skin, un heirloom per Mirage e un nuovo punto di interesse dedicato a Crypto in King’s Canyon, Respawn rilascerà una ricca Patch che andrà a ri-equilibrare leggende e meccaniche di gioco.

Dall’ultimo aggiornamento c’è stata calma piatta su questo fronte, nonostante molti utenti si lamentino a gran voce di elementi troppo sbilanciati, come l’insidioso Havoc e il dominio incontrastato di Caustic.

Lo studio avrà saputo ascoltare i propri utenti?

Tesori Perduti: informazioni utili e FAQ

Orario di Rilascio

Tesori perduti avrà inizio martedì 23 Giugno. La patch è stata rilasciata alle 17.

Evento collezione: di cosa si tratta

Gli eventi collezione di APEX Legends sono caratterizzati dal rilascio di numerose skin acquistabili per un tempo limitato (2 settimane). Come regalo a chi dovesse acquistarle tutte, il gioco assicura gratuitamente il cimelio di famiglia che viene rilasciato in concomitanza all’evento. In questo caso parliamo del cimelio di Mirage.

Concluso l’evento il cimelio potrà essere craftato attraverso i frammenti cimelio, trovabili solamente all’interno dei pacchetti APEX.

Le skin hanno un costo in APEX Coins e in materiali per il crafting, oppure possono essere trovate in pacchetti speciali dal costo di 700 AC. Ogni pacchetto contiene un oggetto dell’evento (epico o leggendario) ed altri due oggetti di rarità non comune (assicurata) generici.

Town Take-Over

Il town take over è un evento che porta un nuovo punto di interesse all’interno della mappa. Con Tesori Perduti vedremo ergersi la nuova zona dedicata a Crypto, che rimarrà anche dopo la conclusione di questo evento collezione.

In passato abbiamo visto altri eventi simili che hanno visto l’aggiungersi di questi punti di interesse: il Gauntlet di Octane, i Laboratori Sing (Wraith), Mirage Voyage e le prove di Bloodhound.

Oggetti speciali gratuiti

Completando le missioni dell’evento sarà possibile guadagnare punti che a diverse soglie permettono di sbloccare oggetti cosmetici esclusivi. Si parla di Skin leggende, skin armi, contatori e badge.

Armati e Pericolosi EVO

Modalità a tempo limitato. Il loot prevede solo Shotgun e fucili di precisione come armi e ogni leggenda è dotata di scudo-evo. In più verrà presentata la nuova feature del trasmettitore di rientro portatile.

Patch Notes

Con l’evento verrà rilasciata una corposa Patch.

Di seguito postiamo le note in italiano:

Modalità Armati e pericolosi EVO

Torna la modalità armati e pericolosi, ma questa volta ogni leggenda sarà dotata di scudi EVO. Inoltre saranno eliminati i trasmettitori di rientro ed ogni giocatore ne avrà uno portatile nell’inventario.

Trasmettitori di rientro Portatili

Possono essere schierati in ogni punto della mappa per richiamare in gioco i propri compagni. Anche gli avversari possono usarli (per ora esclusiva della nuova modalità)

Crypto Town Takeover

Nuovo punto di interesse in King’s Canyon. Posta a sud est della mappa (sotto repulsore) e sarà la map-room di Crypto. Utilizza la tecnologia del posto per individuare le altre Leggende nella mappa e controlla gli schermi per sapere quante squadre sono nei paraggi.

Nuovo Cimelio di Famiglia: Mirage

Tesori Perduti introdurrà l’heirloom di Mirage

Aggiornamenti Leggende

Lifeline

Lifeline schiera D.O.C. per rianimare un compagno, nel frattempo può combattere o rianimare a sua volta

Non si curerà più con velocità maggiore e non aprirà il secondo scompartimento dei bin blue

L’abilità tattica di Lifeline si rigenera ora in 45 secondi (prima 60)

Octane

Dopo l’attivazione, lo stim rimuove effetti di movimento

Lo stim conferisce il 10% in più di velocità rispetto a prima

Il trampolino da la possibilità di effettuare un doppio-salto a mezz’aria

E’ più facile manovrare la traiettoria dello slancio del trampolino

Revenant

Ora la tattica cancellerà: il rampino a mezz’aria di Path e il tentativo di fase di Wraith

Ora preverrà: La rianimazione speciale di Mirage, il controllo delle copie di Mirage e la rianimazione speciale di Lifeline

Rimosso il range del Totem

Crypto

Tempo di schieramento del drone ridotto a 1.5s (prima 2.5)

EMP rimuove la torre di Wattson

Loba

La tattica non viene più intercettata dalla torre di Wattson

L’ultimate riempie di prendere un unico stock di munizioni (non sarà più possibile riempire lo slot incompleto già presente nell’inventario)

Gli acceleranti Ultimate ora danno un Bonus del 20% (prima 17.5%)

Mirage

E’ possibile mantenere premuto il tasto per l’abilità tattica e al rilascio la copia sarà automaticamente sotto il controllo di Mirage

Quando invisibile, sono visibili gli emettitori holo dai giocatori a meno di 5 metri

Durante il lancio Mirage emette copie dell’intera squadra se non si stacca dal Jumpmaster

Gibraltar

Ridotto il bonus velocità di rianimazione all’interno della cupola: 15% più veloce (prima 25%)

Wattson

L’intento è quello di creare aperture per gli avversari intenti a rimuovere il controllo di Wattson da una zona. E’ ancora possibile mantenere il controllo di una zona, ma a costo di acceleranti Ultimate.

La torre di Wattson (Ultimate) svanisce dopo 90 secondi

Sono schierabili 3 torri per volta

Wattson può tenere due Acceleranti Ultimate per slot nell’inventario

Wraith

L’aumento del tempo dei ricarica della passiva di Wraith non è stato efficace per ridurre il win e kill rate di questa Leggenda. Questi cambiamenti hanno lo scopo di disincentivare i giocatori ad utilizzare l’abilità di Wraith come una carta “esco gratis di prigione”, e renderla un’abilità di esplorazione riposizionamento.

Wraith ora entra in fase in 1.25 secondi (non più in 0.4s). In questo frangente Wraith riceve un rallentamento del 40% dei movimenti. Non riguarda l’entrata in fase durante il posizionamento del portale.

Wraith in fase è più veloce del 30%

Ora Wraith vede gli avversari mentre è in fase

Wraith rimane in fase per 4s (prima 3s)

Il tempo di ricarica dell’abilità tattica scende nuovamente a 25s

La distanza tra due portali è ora diminuita del 25%

Armi/Loot

Zipline

L’exploit di agganciarsi e riagganciarsi dalla zipline ora prevede un cooldown di riagganciamento qualora non si sia toccata terra

Il cooldown aumenta per ogni volta in cui ci si sgancia e riaggancia alla zipline

Il cooldown si resetta quando si tocca terra

Havoc

Aumentato di molto il rinculo orizzontale per i primi proiettili

Caricatore diminuito a 28 colpi (prima 32)

Sentinel

Ricarica ora a 1.6s (prima 1.75s)

La durata del frantuma scudi aumentata a 120s (prima 90s)

Quality of Life

I compagni possono ora segnalare le trappole di caustic alleate

Nuova barra della vita per quando si è in modalità ombra (Totem)

I tempi di rotazione della mappa sono uguali tra King’s Canyon e World’s Edge

La patch ovviamente prevederà anche una serie di fix dei bug segnalati fino ad ora.

Pronti e attenti per l’evento: Tesori Perduti sta per cominciare.

