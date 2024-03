League of Legends: Patch Notes 14.5

Eccoci ritrovati in una nuova analisi della patch notes 14.5 di League of Legends, uscita in game il 6/03/2024. Le skin della patch usciranno alle 21:00 del medesimo giorno.

Rispetto alle scorse patch, che potete trovare direttamente qui, o sul nostro sito Hynerd, notiamo subito un grande numero di cambiamenti.

Modifiche ai Campioni

A ormai 2 mesi dall’uscita dello split 1 nei vari elo e nelle varie lane sono ormai inquadrati i rispettivi campioni migliori e peggiori, grazie anche alle modifiche degli item effettuati a inizio Season.

In questo post andremo a trattare i cambiamenti più significativi, per l’analisi completa della patch notes vi lascio il link diretto qui.

Buff

Nel reparto dei buff troviamo l’aumento delle statistiche di base e gli scaling delle abilità per rendere certi campioni una scelta possibile nelle rispettive posizioni.

Due di questi però ricevono enormi buff: Rek’Sai e Kog’Maw.

Rek’Sai dopo la modifica al suo kit è stato, in maniera prevedibile, molto giocato e ha generato particolare interesse tra i player. A sua sfortuna però le sue abilità aggiornate lo hanno reso più debole del previsto, perciò si cerca di dargli una mano.

Vengono velocizzate le sue animazioni e potenziate le sue abilità, specialmente E e R, anche grazie alla rimozione di alcuni bug

Per Kog’Maw invece si cerca di evitare di farlo giocare unicamente attorno alla sua W, l’unica abilità che lo ha salvato per ora dal dimenticatoio, e si cerca di rendere il suo kit più valido.

Nerf

Nel reparto dei nerf invece la patch notes cerca di indebolire in maniera intelligente determinati campioni che terrorizzano rispettivi elo. Unico escluso è Twisted Fate che sembra essere l’incubo dei player da Iron a Challenger.

A parte i classici danni flat abbassati e gli scaling diminuiti i cambiamenti più grossi sembra averli ricevuti Maokai che nonostante tutto continua a essere visto nella mappa in qualsiasi ruolo.

Si continua nel tentativo di riportarlo verso la Toplane/Giungla indebolendo la sua utilità da Supporto anche con dei nerf agli oggetti che buildava.

Altri campioni invece subiscono piccoli cambiamenti per tenerli legati ad una, massimo due, lane prima di ripetere lo stesso errore fatto con Maokai.

Cambi

Grossi cambi in arrivo invece per due campioni: Seraphine e Smolder

Seraphine si trova davvero in una brutta situazione perché a livello di Supporto, ruolo in cui è più giocata, è un campione mediocre mentre come APCarry fa il suo lavoro.

Si vuole puntare ad avere un kit ottimale per il ruolo da supporto senza sbilanciare la sua potenza da carry magico, cercando però di mantenere le parti del kit che rendono questo campione divertente.



Smolder invece nonostante sia uscito da poco più di un mese ha già trovato un equilibrio perfetto a livello di kit.

Si cerca di aumentare la sua sinergia con gli oggetti per evitare di vedere solamente build da tank che abusano delle stack della passiva.

Oggetti e Sistema

Dal punto di vista degli oggetti non ci sono grossi cambiamenti, vengono fatte per lo più modifiche per togliere potere a quegli oggetti che vengono usati in qualsiasi build della loro categoria, anche per generare una sinergia con i vari cambiamenti dei campioni, ad esempio la combo Maokai e Slitta del Solstizio.

Per quanto riguarda le modifiche al sistema vengono fatti i classici Bugfix insieme ad aggiornamenti sulla divisione degli Split delle Code Classificate.