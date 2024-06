Il quarto episodio di The Boys 4 mette in luce tutto ciò che di bello è stato fatto finora, a patto di qualche riserva. Dopo i primi tre episodi della quarta stagione (qui potete leggere la nostra recensione) infatti, indubbiamente ottimi ma non costanti, ci si aspettava da questo quarto episodio qualcosa in più, essendo il giro di boa della stagione.

I primi episodi, tra caos iniziale e conseguente ordine, ci avevano soddisfatto, nonostante iniziassero a presentare delle dinamiche un po' troppo ridondanti, soprattutto per quel che riguarda il personaggio di Butcher. Vediamo come è andata con questo quarto episodio, ricordandoci sempre che per una delle serie più belle degli ultimi anni l'asticella è veramente alta.

7 The Boys 4x04 Una delle caratteristiche che salta all'occhio durante la visione di questi primi quattro episodi di The Boys 4 è che la squadra dei Boys sembra non esistere più, o almeno non come nelle passate stagioni. La storyline di Patriota viene portata avanti nel migliore dei modi, con azioni coerenti al personaggio e con una capacità interpretativa da parte di Antony Starr sempre sorprendente. Al contrario, alcuni personaggi sembrano seguire delle parabole discendenti, su tutti Kimiko e Frenchy. La serie continua a far bene, ma fatica a decollare completamente, complici anche dinamiche già viste che rendono a volte la prossima mossa prevedibile. Le parentesi che si aprono al termine di questo episodio sono interessanti e ci lasciano la curiosità di sapere dove esattamente vogliano andare a parare.

The Boys 4x04: la vendetta di Patriota

Il quarto episodio di The Boys 4 si apre con Patriota che torna a "casa", proprio come si concludeva il terzo episodio. Scopriamo che per "casa" intende il piano della Vought in cui era segregato da bambino, dove lo torturavano, lo psicanalizzavano e lo mettevano alla prova. Vi lasciamo immaginare, nel caso in cui non aveste ancora visto l'episodio, cosa possa aver fatto Patriota una volta arrivato lì, dove tutto è iniziato.

Nel frattempo vengono portate avanti però anche le trame che riguardano gli altri personaggi, con alcuni membri dei Boys alle prese con Firecracker, sempre più determinata nel distruggere Starlight e la sua credibilità. Hughie, invece, è troppo preso dalla situazione del padre, che ancora non sa come gestire e metabolizzare.

Ma i Boys esistono ancora?

Una delle caratteristiche che salta all'occhio durante la visione di questi primi quattro episodi di The Boys 4 è che la squadra dei Boys sembra non esistere più, o almeno non come nelle passate stagioni. Ormai ogni personaggio ha una propria lotta da portare avanti e sembra che il gruppo sia ormai qualcosa di secondario. Tante trame, tante sotto trame e tanta carne al fuoco per ogni singolo individuo, ma i Boys esistono ancora?

La storyline di Patriota viene portata avanti nel migliore dei modi, con azioni coerenti al personaggio e con una capacità interpretativa da parte di Antony Starr sempre sorprendente. Nonostante in questo episodio la sua narrazione faccia un giro largo, forse non necessario, continua ad essere il personaggio più attrattivo del momento, con delle solida fondamenta e con dei prospetti interessanti per il continuo della stagione.

Al contrario, alcuni personaggi sembrano seguire delle parabole discendenti, su tutti Kimiko e Frenchy, delle quali le sotto trame non convincono, almeno per ora, e non scaldano il cuore dei fan che per loro hanno sempre avuto grandi attenzioni. Butcher appare poco e torna nei Boys, un tira e molla senza fine il suo, ma quanto meno sembra possa avere delle sorprese in serbo per noi in vista dei prossimi episodi, mentre Hughie e Starlight, seppur con azioni sconsiderevoli, smuovono un po' la loro situazione. Marvin per ora non pervenuto.

Speranze per il futuro

Quello che si evince dal quarto episodio di The Boys 4 è che la serie continua a far bene, ma fatica a decollare completamente, complici anche dinamiche già viste che rendono a volte la prossima mossa prevedibile. Nonostante questo, però, l'episodio si conclude con la voglia di iniziare quello successivo, con la viva speranza che la serie possa solo migliorare.