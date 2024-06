The Boys 4: chi è Sister Sage e qual è il suo piano?

In The Boys 4 (qui potete trovare la nostra recensione dei primi tre episodi), Homelander si allea con Sister Sage, una Super nota per essere la persona più intelligente del mondo. Per come era finita la terza stagione della serie, era inevitabile che Patriota cercasse nuovi Super da aggiungere ai Sette e da inserire alla Vought. In questa stagione, infatti, Black Noir rimane (cambiando interprete) e Queen Maeve viene sostituita da Sister Sage.

Il suo vero nome è Jessica Bradley, i suoi genitori accettarono l'offerta della Vought di iniettarle il Composto V, come accaduto per altri personaggi della serie, trasformandola successivamente in una Super e conferendole un'intelligenza sovrumana. Per il resto, si sa molto poco sulle origini di Sister Sage, tranne che era un membro dei Teenage Kix.

The Boys 4: chi è Sister Sage?

Sister Sage è diversa dalle solite scelte di Patriota per i Sette, poiché non possiede abilità fisiche impressionanti e non può essere un suo burattino. Il personaggio interpretato da Susan Heyward è tutto cervello e può fare qualsiasi cosa, dall'inventarsi la cura per il cancro all'abbattere un governo. Nei primi tre episodi di The Boys 4, vediamo i due complottare, non solo per migliorare la posizione politica e strategica di Patriota, ma anche per portare dalla loro parte Victoria Neuman.

Homelander e Sister Sage stanno fomentando il malcontento tra le masse, indirizzando la loro rabbia verso gli Starlighters e verso chi vorrebbe un mondo senza Super. Sage e Patriota sperano di utilizzare questi scossoni civili a proprio favore, prendendo piano piano sempre più piede nella politica del Paese, fino ad arrivare alla Casa Bianca. Proprio per questo vorrebbero che la Neuman diventasse presidente in quanto Super, e non in quanto persona comune.

Inoltre, grazie alla sua intelligenza, Sage riesce a studiare anche le migliori strategie di marketing per i Sette, gestendo il dissenso popolare e la figura di Ryan, che diventerà fondamentale per la compagnia.

Qual è il suo piano?

Al contrario di Patriota, Sister Sage non appare affatto assetata di sangue, il che potrebbe lasciare lo spettatore interdetto: perché lo sta aiutando? Il suo gioco potrebbe essere un altro, magari utilizzando Patriota a sua volta, ma questo potremo scoprirlo solo con il passare degli episodi. Tuttavia, anche Sister Sage sembra covare un serio disprezzo per gli esseri umani, anche se meno palese rispetto ad altri personaggi.