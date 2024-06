The Boys 4: chi è Firecracker e qual è la sua storia?

La quarta stagione di The Boys è appena approdata su Prime video con i suoi primi tre ricchissimi episodi e con nuovi personaggi che stiamo imparando a conoscere.

La serie satirica sui supereroi targata Amazon Prime Video, si è allontanata sempre di più dalle sue origini fumettistiche nel corso delle stagioni. Sebbene continui a prendere in prestito i nomi da Garth Ennis e Darick Robertson, questi personaggi spesso subiscono cambiamenti radicali nell'adattamento, come ad esempio Soldatino nella terza stagione che nei fumetti è ben diverso dalla caratterizzazione che gli viene data nella serie tv.

The Boys 4: Firecracker rappresenta parte dell'attualità

Nella quarta stagione vengono introdotte due figure completamente originali: Sister Sage (Susan Heyward) e Firecracker (Valorie Curry). Entrambe avranno sicuramente un ruolo importante ma i primi episodi si concentrano in particolare sul passato di Firecracker. Questa supereroina rappresenta l'emblema di quanto sia paradossalmente folle il panorama politico sia nel mondo di The Boys che nel nostro.

Interpretata da Valorie Curry, Firecracker è una supereroina con poteri piuttosto deboli: riesce solo a generare effetti pirotecnici. La sua vera forza però sta nell'abilità di parlare e coinvolgere le masse. Firecracker è la conduttrice di "The Truthbomb", un popolare show online che difende a spada tratta Homelander. La Super pseudogiornalista rappresenta un tipo di figura ben presente nella realtà odierna: "il conduttore" polemico e cospiratore che sfrutta i social media per diffondere la propria ideologia.

È interessante notare come in The Boys venga introdotto questo personaggio proprio accanto a Cameron Coleman (Matthew Edison), che è il perfetto stereotipo del classico giornalista\conduttore disonesto e che già svolgeva questo ruolo nelle stagioni precedenti. Evidentemente però Coleman, per il pubblico sempre più radicalizzato, non bastava. Ed è qui che entra in gioco Firecracker.

La sua rapida ascesa da YouTuber a membro dei Sette è raccontata in questi primi episodi. La conduttrice online di "The Truthbomb", è la più fervente sostenitrice di Homelander, capace persino di giustificare l'uccisione di un innocente con la scusa che aveva foto compromettenti della nipote. È così che, dopo una puntata live di The Truthbomb, si ritrova a far parte della squadra di supereroi più potente del Paese, nonostante i suoi poteri siano quasi inesistenti.

Firecracker: il passato della Super conduttrice

Valorie Curry, l'attrice che interpreta Firecracker, ha dichiarato che il personaggio trae ispirazione da figure reali dei media, anche se non rivela esattamente chi. "Non è stato difficile trovare ispirazione", racconta durante un'intervista, "Molti dialoghi sono praticamente presi da persone reali".

Tuttavia, Curry ha deciso di scavare a fondo nella psicologia del personaggio per evitare che sembrasse banalmente solo una parodia: "Mi sono concentrata sul suo dolore e sul suo passato. Era importante darle una profondità per rendere più efficace la satira".

Nel terzo episodio di The Boys 4 scopriamo che il passato di Firecracker è legato a quello di Annie January, alias Starlight (Erin Moriarty), a causa di brutto episodio risalente ai tempi dei concorsi di bellezza per giovani supereroi, dove Starlight sabotò la reputazione di Firecracker (allora chiamata Sparkler), mettendo in giro un disgustoso pettegolezzo su di lei. Firecracker non ha mai superato l'accaduto, infatti il suo desiderio di distruzione non è solo politico, ma è anche profondamente personale. Staremo a vedere nelle prossime puntate come si svilupperà il personaggio.