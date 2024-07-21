The Boys ha perso uno dei suoi migliori personaggi prima della stagione 5

Il finale di stagione di The Boys ci ha lasciati senza parole. Tra colpi di scena inaspettati e momenti memorabili, l'ultimo episodio dello show di Prime Video ha risollevato il livello di una stagione altalenante.

Gli unici personaggi passati in sordina sono Sister Sage, di cui continua a non convincere la gestione, ed A-Train, completamente dimenticato anche da Patriota, nonostante abbia saputo che è lui la talpa.

Niente che rovini l'esperienza dello spettatore, sia chiaro. Eppure, un po' di amaro in gola arriva dalla decisione di eliminare uno dei personaggi più interessanti della serie. Seguono spoiler.

The Boys: una morte rapida e prematura

Il personaggio di cui parliamo è Victoria Neuman, interpretata da Claudia Doumit, uno dei personaggi più sorprendenti ed interessanti dell'intera serie. Neuman non solo è stata solo fondamentale ai fini della trama principale di The Boys, ma lo è stata anche in Gen V.

La Vice Presidente stava proprio adesso per completare il suo arco narrativo con una redenzione che avrebbe aperto porte decisamente interessanti, anche in vista della quinta stagione.

Dopo aver voltato le spalle a Patriota definitivamente ed essersi affidata ai Boys, ha trovato una morte rapida e probabilmente prematura, con Butcher che l'ha stritolata in men che non si dica tramite il Super parassita portato dal tumore.

Tra l'altro, uno degli ultimi episodi della stagione 4 di The Boys ci aveva un po' illusi un certo sviluppo che poi non è stato portato avanti, ovvero la possibile complicità tra Sister Sage e Victoria.

Con o senza redenzione, i due personaggi, per quel poco che hanno scambiato, sembrava potessero avere più di qualcosa in comune e la loro accoppiata sarebbe potuta essere un'arma interessante per il futuro della serie. Tra le due, alla fine, è stata "conservata" per la quinta stagione la meno convincente.

Victoria Neuman: una perdita importante per The Boys

Anche in questa stagione dove non tutti i membri del team sono riusciti ad uscire fuori per le loro vere qualità, con alcuni in particolare un po' sotto tono, la Doumit ha sfornato una performance incredibile, dando continuità ad un personaggio decisamente affascinante.

Il suo arco narrativo è uno dei più interessanti della serie, affiancato solamente dal percorso fatto da A-Train da anti-eroe ad eroe ed al magnetismo di Antony Starr nei panni di Patriota.

La sua assenza (a meno di grosse sorprese) nella quinta stagione sembra quindi definitiva e lascia un buco enorme da colmare, sia per gli spettatori che la pensano come noi e sia per la trama principale che perde una delle sue migliori pedine.