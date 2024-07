House of the Dragon 2 è in dirittura di arrivo. Il sesto episodio è, infatti, il terzultimo. Se la quarta puntata è stata, senza ombra di dubbio, la più bella (finora) della seconda stagione, la quinta (trovate qui la nostra recensione) ci aveva mostrato le reazioni della fazione dei Neri e di quella dei Verdi alla battaglia di Riposo del Corvo.

La 2x06 per alcuni non è del tutto memorabile. Molti fan si lamentano per il ritmo altalenante della serie che vede picchi di combattimento alternarsi ad intere puntate di "passaggio". Ma la guerra non si affronta solo sul campo, sono importanti le strategie e i pensieri delle due fazioni. Tuttavia il ritmo lento della sesta puntata è salvato da due colpi di scena interessanti. Vediamo insieme cosa è successo.

House of the Dragon 2x06, la trama: Il popolo

Nel finale della quinta puntata di House of the Dragon 2, Jace e Rhaenyra avevano avuto l'idea di trovare altri cavalieri per i loro draghi sprovvisti. Tuttavia la loro ricerca di eredi Targaryen si è rivelata fallimentare. Nel frattempo ad Approdo del Re, Alicent viene ancor di più allontanata da Aemond e così, entrambe le "regine", sono state messe in un angolo. Aegon, intanto, si risveglia e, minacciato da Aemond, implora aiuto a Larys.

Il popolo, invece, è inferocito per la mancanza di cibo e quando Rhaenyra invia loro barche piene di alimenti, la folla si ribella contro Alicent e Helaena. Questo consiglio è stato dato a Rhaenyra da Mysaria che ormai è sempre più interna alla corte e che (SPOILER) in questo episodio è più che mai unita alla regina.

Uno dei personaggi più amati della serie è ancora confinato ad Harrenhall ed è preda di incubi ricorrenti. Se queste visioni oniriche di Daemon (assenti nei romanzi) in un primo tempo ci hanno incuriositi perché offrivano delle sequenze quasi "horror", ormai sono diventate ripetitive e poco accattivanti. Si, grazie a queste allucinazioni è stato possibile il ritorno sia della giovane Rhaenyra sia di Viserys, proprio in questa puntata.

I colpi di scena finali

Purtroppo se le altre volte abbiamo sempre giustificato la lentezza degli episodi di House of the Dragon perché le puntate strategiche sono essenziali per preparaci ai combattimenti, c'è anche da dire che dopo ben 6 puntate (e quindi 6 ore) avere una sola puntata sbalorditiva non è il massimo. Ci aspettiamo molto da questa serie, perché il suo potenziale è evidente, i personaggi sono ben caratterizzati e i reparti tecnici all'avanguardia.

Nel caso della sesta puntata, i due colpi di scena finali hanno cercato di alzare nuovamente la tensione. Infatti, verso gli ultimi minuti abbiamo assistito ad un bacio saffico tra Rhaenyra e Mysaria (relazione totalmente assente nei libri). Questo momento di passione è stato però interrotto dall'arrivo di una guardia che ha annunciato che Mare Infuocato è stato avvistato con un nuovo cavaliere, Adam.

Questi colpi di scena porteranno ad un finale intenso? Sono ormai rimaste solo due puntate e speriamo vivamente che queste possano raggiungere il livello del quarto episodio ed aumentare il ritmo che sul finale sta diventando ormai molto lento, troppa strategia e pochi combattimenti.