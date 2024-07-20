The Boys 5: uscita, cast e tutto quello che sappiamo

The Boys, la serie satirica di supereroi di Prime Video, vincitrice di un Emmy, sta per giungere alla sua conclusione.

La quarta stagione di The Boys si è conclusa questa settimana con il Leader dei Sette, Patriota (interpretato da Antony Starr), che prende il controllo del governo degli Stati Uniti dopo che il suo nuovo alleato, il Senatore Calhoun, è stato nominato come presidente del Paese e ha dichiarato la legge marziale.

Alcuni dei Boys sono stati catturati dalla Vought, mentre Butcher, ormai completamente fuori controllo, è in possesso del virus anti-Super.

Due giorni prima dell'uscita della quarta stagione, lo showrunner Eric Kripke, in un post su X, ha annunciato che The Boys tornerà per una quinta ed ultima stagione.

"È sempre stato il mio piano. Dovevo solo essere cauto fino ad ottenere l'ok finale da Vought. Sono entusiasta di portare la storia a un climax epico e sanguinario." - Eric Kripke

The Boys 5: cosa succederà nella stagione conclusiva della serie?

La quarta stagione di The Boys è terminata in maniera tragica per i Boys, con Grace Mallory presumibilmente morta, Butcher ormai fuori controllo e la maggior parte del team catturata dalla Vought. Kripke, in un'intervista con il Los Angeles Times, ha detto che se cinque stagioni dello show possono essere tradotte in un film in tre atti, questo è il punto più basso alla fine del secondo atto, con gli eroi che ora possono solamente risalire dal baratro. Consigliato LOL 6, Recensione: fa ridere, ma per quanto ancora? Leggi ora

Tuttavia, Kripke ha detto che a The Boys 5 mancano ancora alcuni dettagli, al momento ancora in discussione, e che gli attori non sono ancora stati coinvolti nel processo. L'unico spoiler che ha dato riguarda Patriota:

"Non lo renderà felice. Spoiler: sarà ancora infelice." - Eric Kripke

Molto probabile è il ritorno di Soldier Boy, soprattutto dopo la scena post-credits dell'ultimo episodio di The Boys 4, al momento ancora nel coma indotto.

Kripke, in un'intervista con Entertainment Weekly, aveva detto che non poteva immaginare la serie finire senza un'altra apparizione di Soldier Boy, rendendo quindi il suo ritorno ancora più probabile. Resta da capire se si tratterà solo di una comparsa marginale o se il personaggio avrà un ruolo determinante nella stagione conclusiva.

The Boys ed il suo rapporto con la realtà

Il creatore di The Boys, Eric Kripke, in un'intervista prima dell'uscita della quarta stagione, ha detto che la serie sta semplicemente "rendendo super" ciò che vediamo nella realtà quotidianamente. Questo potrebbe essere un indizio riguardo ciò che potremmo vedere nella stagione conclusiva.

"Stiamo riflettendo su ciò che sta accadendo nel mondo reale. Francamente, vorrei che smettesse di darmi così tanto materiale." - Eric Kripke

Proprio a proposito della relazione della serie con fatti realmente accaduti, Prime Video ha cambiato il titolo dell'ultima puntata della quarta stagione da "Assassination Run" a "Season 4 Finale", e ha incluso una nota per gli spettatori riguardo il tentato assassinio dell'ex presidente Donald Trump, avvenuto poche ore prima l'uscita dell'episodio:

"Questo episodio contiene scene di violenza politica fittizia. Qualsiasi somiglianza con eventi recenti è puramente casuale e non intenzionale," dice l'avviso.

"Prime Video, Amazon, MGM Studios, Sony Pictures Television e i produttori di 'The Boys' si oppongono, con la massima forza, alla violenza nel mondo reale di qualsiasi tipo."

The Boys 5: quando uscirà?

Prime Video, al momento, non ha rivelato una data di uscita. Esclusa la seconda stagione, tutte le altre sono uscite in un periodo estivo, spesso a partire da giugno, quindi è possibile immaginare l'estate come possibile finestra di uscita.

Dando per buono che potrebbe uscire una seconda stagione di Gen V l'anno prossimo, possiamo teorizzare un'uscita di The Boys 5 per l'estate del 2026. Questa, però, è solo un'ipotesi, quindi non resta che attendere notizie ufficiali.

Chi tornerà nel cast di The Boys 5?

Si spera che gran parte del cast principale tornerà per la nuova stagione, ma Prime Video non ha ancora dichiarato niente a riguardo.

Come dicevamo, probabilmente ci sarà il ritorno di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, ma ci auguriamo anche di poter assistere ad una maggiore interazione della serie con Gen V, quindi anche con la presenza di alcuni ragazzi della Godolkin, come ad esempio Jaz Sinclair nei panni di Marie Moreau.