The Boys, è ufficiale: la quinta stagione sarà l’ultima

La serie televisiva The Boys , basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, si concluderà con la quinta stagione . La notizia è stata confermata dai produttori , che hanno annunciato che la prossima stagione sarà l'ultima per il popolare show di Amazon Prime Video.

The Boys ha debuttato nel 2019, guadagnando rapidamente un seguito appassionato grazie alla sua rappresentazione cruda e satirica del mondo dei supereroi. La serie è stata acclamata per il suo approccio unico e la sua capacità di esplorare tematiche sociali e politiche attraverso una lente sovversiva e spesso violenta.

Eric Kripke, il creatore della serie, ha dichiarato che il team di sceneggiatori ha sempre avuto un piano ben definito per la storia e che la conclusione alla quinta stagione permetterà di chiudere tutte le trame in modo soddisfacente . "Vogliamo assicurarci di dare ai fan una conclusione epica e degna di tutto ciò che abbiamo costruito finora", ha affermato Kripke.

I fan possono aspettarsi che la quinta stagione porti avanti le vicende dei protagonisti, concludendo gli archi narrativi dei personaggi principali, come Billy Butcher (Karl Urban), Hughie Campbell (Jack Quaid) e Homelander (Antony Starr). Nonostante la fine della serie, l'eredità di The Boys continuerà probabilmente a vivere attraverso potenziali spin-off e con altri progetti.

In attesa della quinta stagione, intanto, possiamo ricordarvi che The Boys 4 debutterà giovedì 13 giugno. Preparatevi quindi, a sintonizzarvi su Prime Video per la penultima stagione di The Boys.