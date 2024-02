The Boys 4: ecco quando esce la nuova stagione

Svelata la data d’uscita per il ritorno di The Boys

Finalmente ci siamo: The Boys 4 ha una data d’uscita ufficiale. La nuova stagione della serie TV, tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 13 giugno, con tre episodi.

A seguire, ogni settimana verrà rilasciata una nuova puntata fino al gran finale del 18 luglio. In totale, The Boys 4 sarà composta da otto episodi, come tutte le precedenti.

Con tutta probabilità, The Boys 4 ripartirà direttamente dal finale di Gen V, con la scoperta del Bosco da parte di Butcher e con la sua reazione alla scoperta del virus ammazza-super.

L’universo di The Boys si è infatti allargato con l’arrivo del primo spin-off, Gen V. Ma non è tutto, perché è entrata in produzione anche The Boys: Mexico. Questa nuova serie, ambientata a Città del Messico, sarà prodotta da Diego Luna e Gael Garcia Bernal. I due attori potrebbero anche avere un ruolo nello show.

L’espansione del franchise è una diretta conseguenza dello straordinario successo della serie. Sin dal suo debutto nel 2019, The Boys ha saputo conquistare per il suo approccio senza freni e per la sua originalità rispetto agli altri prodotti incentrati sui supereroi.

Il cast di The Boys comprende Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, and Cameron Crovetti. Nella nuova stagione faranno il loro ingresso anche Susan Heyward, Valorie Curry, and Jeffrey Dean Morgan.

Potete vedere le prime immagini della quarta stagione nel teaser trailer ufficiale che trovate qui.