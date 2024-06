The Penguin: svelato il mese d’uscita della serie tv con Colin Farrell

The Penguin, uno degli show più attesi dell'universo DC in uscita su Max, vedrà Colin Farrell riprendere il ruolo iconico del Pinguino, già interpretato nel film The Batman. La serie, confermata per il 2024, ha recentemente ricevuto una finestra mensile di uscita più precisa grazie a Casey Bloys, capo di HBO.

La serie sarà composta da otto episodi ed è scritta e diretta da Lauren LeFranc, con Matt Reeves, il regista di The Batman, come produttore esecutivo. La collaborazione tra LeFranc e Reeves promette di portare sul piccolo schermo una visione coerente e avvincente di Gotham City, già anticipata e apprezzata da molti in The Batman.

The Penguin: quando uscirà la serie DC?

Bloys ha elogiato la serie, definendola "fantastica", ma non ha fornito molti dettagli in più sul suo contenuto, se non appunto il mese d'uscita dello show su Max. The Penguin rappresenta la prima serie solista dedicata al famoso antagonista di Batman. Oltre a Colin Farrell nel ruolo del protagonista, il cast include Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone, la figlia del boss mafioso Carmine Falcone, Michael Zegen che interpreterà Alberto Falcone, il figlio di Carmine, e Clancy Brown nel ruolo del mafioso rivale Salvatore Maroni.

Colin Farrell ha descritto The Penguin come una serie "davvero oscura e davvero pesante", aggiungendo che sarà "incredibilmente violenta" e "davvero contorta". Queste dichiarazioni suggeriscono una Gotham City in linea con l'atmosfera cupa e stratificata di The Batman.

Secondo quanto dichiarato a Variety da Casey Bloys, capo di HBO, The Penguin debutterà su Max a settembre 2024. In Italia potremo vedere la serie su Sky e Now TV, ma ancora non è dato sapere se avremo la possibilità di vederla in contemporanea agli Stati Uniti o se ci sarà da aspettare ancora per averla nel nostro Paese.