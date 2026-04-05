Zendaya e Robert Pattinson dominano il 2026: ecco dove li vedremo ancora quest’anno

Il 2026 si prospetta essere un anno ricco di progetti cinematografici per i due beniamini di Hollywood: dopo l’esperienza di The Drama (qui potete trovare la nostra recensione), Zendaya e Robert Pattinson torneranno a collaborare insieme in altri due lungometraggi.

Ma non solo. I due attori saranno i protagonisti di altre opere in uscita sul grande e piccolo schermo nel corso dell’anno. Non vi resta che aggiornare il calendario per segnarvi tutti gli appuntamenti imperdibili con questo fantastico duo.

Zendaya e Robert Pattinson: le altre due collaborazioni in arrivo

Odissea – 16 luglio 2026

A tre anni esatti dall’uscita del suo Oppenheimer, vincitore dell’Oscar per il miglior film, il regista Christopher Nolan torna con un nuovo, maestoso progetto. Basato sull’omonimo poema epico di Omero, L’Odissea racconta il lungo e pericoloso viaggio intrapreso da Ulisse per tornare in patria dopo la guerra di Troia.

Tra prove ed esseri mitici, come il ciclope Polifemo e la maga Circe, il protagonista cercherà di perseguire il suo unico obiettivo: ricongiungersi con la moglie Penelope e il figlio Telemaco.

Un progetto ambizioso girato esclusivamente con cineprese IMAX che conta un cast stellare, tra cui la stessa Zendaya nel ruolo della dea Atena, figura greca divina della sapienza e della guerra, nonché dello stesso Pattinson nelle vesti di Antinoo, pretendente alla mano di Penelope e avversario di Telemaco. Consigliato The Drama – Un segreto è per sempre, Recensione: la scomposizione della commedia romantica Leggi ora

Odissea - Sfondo

Dune – Parte tre – 18 dicembre 2026

L’epica trilogia firmata da Denis Villeneuve e basata sui romanzi di Frank Herbert volge al termine con l’ultimo, indimenticabile capitolo. La storia riprende a 17 anni di distanza dal secondo film, con un Paul Atreides al potere e che, per proteggere i suoi cari, dovrà dare inizio a una guerra.

Con il ritorno del protagonista Timothée Chalamet e di Zendaya, quest’ultima nel ruolo di Chani, giovane guerriera Fremen che diviene la compagna di vita di Paul nonché la madre dei loro due figli, il lungometraggio si arricchisce della presenza di Pattinson nel ruolo di Scytale, antagonista della storia la cui abilità risiede nell’assumere le fattezze altrui e di rubare i ricordi dei cadaveri appena morti.

Un ruolo particolare, quello descritto dal cineasta, che ha confermato il ritorno del cast originale composto, tra l’altro, da Rebecca Ferguson e Javier Bardem.

Dune - Parte tre - Sfondo

I prossimi progetti di Zendaya

Euphoria – 13 aprile 2026

La terza e ultima stagione ideata e scritta da Sam Levinson chiude il cerchio in contemporanea con gli Stati Uniti.

Disponibile alla visione su Sky e in streaming su NOW, i nuovi otto episodi presentano un salto temporale di cinque anni, lasso fondamentale per comprendere ed esplorare le vite dei protagonisti dopo aver terminato il liceo.

Tra questi Zendaya riprende il suo ruolo di Rue Bennett, giovane ragazza la cui lenta discesa verso gli inferi per sfuggire dai debiti con una spacciatrice la conducono in un contesto noir e criminale.

Assieme all’attrice ritroveremo Sydney Sweeney e Jacob Elordi, la cui relazione si evolve in un matrimonio problematico, Hunter Schafer, Alexa Demie e Eric Dane, la sua ultima apparizione nello show dopo la sua triste dipartita.

Spider-Man: Brand New Day – 29 luglio 2026

E se il mondo intero dimentica il tuo nome? Come affronterai le tue sfide da eroe/semplice ragazzo universitario con la consapevolezza di essere da solo?

Il nuovo capitolo dell’uomo ragno riprende le vicende quattro anni dopo l’ultimo capitolo, con un Peter Parker la cui sfida comprende la consapevolezza di cosa significa essere un eroe mentre nuovi poteri (e una misteriosa mutazione) prendono possesso del suo corpo.

Il tutto con la presa di coscienza di non poter fare affidamento sul suo ex migliore amico Ned né sulla sua ex ragazza MJ, in quanto entrambi non ricordano il ragazzo.

L’universo della Marvel si espande con nuove sfide e contenuti, con il ritorno di Tom Holland, Zendaya e l’aggiunta di Sadie Sink e Jon Bernthal.

Spider-Man: Brand New Day - Sfondo

Robert Pattinson e i due progetti senza data

Here Comes the Flood – Netflix

Sebbene il film sia ancora sprovvisto di una data d’uscita, ma con la premessa che il suo debutto arriverà entro la fine dell’anno sulla piattaforma in streaming, il film del candidato all’Oscar Fernando Meirelles vede nel suo cast un trio stellare: Robert Pattinson, Daisy Edgar-Jones e Denzel Washington.

Descritto come un “film di rapina non convenzionale”, l’opera segue una guardia di banca, un ladro provetto e una cassiera intrappolati in un gioco mortale di truffe e doppi tradimenti.

Primetime

Un film che vede impegnato Pattinson nel doppio ruolo di attore protagonista e produttore. Con alla regia Lance Oppenheim, qui al suo esordio in un film di finzione, la storia si ispira vagamente alla serie To Catch a Predator della NBC con alla conduzione Chris Hansen, nella quale un giornalista è alle prese con un’indagine sulla criminalità organizzata.

Prodotta ancora una volta da A24 – la stessa di The Drama – l’opera porterà al centro della narrazione temi quali il giornalismo televisivo e la verità nell’epoca dell’informazione. Sebbene la data d’uscita sia ancora sconosciuta, il cast vede tra l’altro la presenza di Phoebe Bridgers, Merritt Wever e Sean Bridgers. Tra i produttori esecutivi si segnala il nome di Ari Aster.