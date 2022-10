The Independent: un nuovo ruolo per John Cena

Un nuovo ruolo per l’attore e star della WWE, che vestirà i panni di un politico indipendente in corsa alla presidenza americana nel film The Independent, in uscita a novembre su Peacock. Al centro del film Nate (interpretato da John Cena), un candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America.

Nel cast troviamo Jodie Turner-Smith, Brian Cox in Nick Booker, Ann Dowd, John Cena in Nate Sterling, Margaret Odette, Luke Kirby, Stephen Lang, Michael Gandolfini, Alysia Reiner in Kathy Gibbs e Imani Love. La regia è di Amy Rice (nota per il pluripremiato documentario su Barack Obama), che ha rilasciato un’intervista, a proposito del film, al magazine Variety:

Nel complesso, ciò che amo di The Independent è che è una storia sulla lotta per scoprire la verità in un mondo post-fatto, indipendentemente da chi ne tragga beneficio o male, il che è molto opportuno considerando il momento in cui stiamo vivendo. La storia è universale perché affronta il dilemma morale: i fini giustificano davvero i mezzi? E umanizza anche il processo di una persona che ritrova la via del ritorno dopo una caduta in disgrazia, dove non si tratta della caduta ma di come ti rialzi, e tutti possono relazionarsi a questo ad un certo punto della loro vita imperfetta. So che posso.

The Independent: prima clip, sinossi e data d’uscita

L’uscita di The Independent è prevista per il 2 novembre su Peacock e di seguito potete trovare la sinossi ufficiale del film e una prima clip ufficiale estrapolata dalla pellicola.