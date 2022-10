Indice dei contenuti Tutto sul sequel di Diabolik dei Manetti Bros

Svelata la data d’uscita ed il trailer di Diabolik – Ginko all’attacco! con protagonisti Giacomo Gianniotti e Miriam Leone. Alla regia, ancora una volta, Antonio Manetti e Marco Manetti.

Ebbene sì, il secondo capitolo della saga dei Manetti Bros sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutta Italia. Dopo il primo film (vincitore di un David di Donatello) con protagonista l’attore Luca Marinelli, rivedremo lo storico personaggio dei fumetti questa volta interpretato da Giacomo Gianniotti.

Tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani e scritto dai Manetti Bros e da Mario Gomboli, il secondo capitolo di Diabolik vede alla regia Antonio Manetti e Marco Manetti, alla sceneggiatura i Manetti Bros, mentre la produzione è a cura di Mompracem con Rai cinema e la distribuzione è di 01 Distribution.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Giacomo Gianniotti, che succede a Luca Marinelli, ritroviamo Miriam Leone in Eva Kant e Valerio Mastandrea in Ginko. New entry Monica Bellucci che interpreterà Altea, la fidanzata dell’ispettore Ginko.

L’uscita di Diabolik – Ginko all’attacco! è prevista per il 17 novembre 2022, in uscita in tutte le sale italiane.