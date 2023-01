The Last of Us: un DLC sulla madre di Ellie era in cantiere

Da molti viene considerato come uno dei migliori videogiochi della storia. In questi giorni si parla molto di The Last of Us anche per l’uscita della serie tv su HBO e Neil Druckmann, autore della storia, ha fatto trapelare che oltre all’unica espansione uscita, Left Behind, poteva unscire un DLC dedicato alla madre della co-protagonista.

Tutto questo avrebbe sicuramente espanso il contesto narrativo del gioco ma alla fine Naughty Dog decise di non aggiungere questa espansione.

“Più avanti nella stagione introdurremo la madre di Ellie“, ha dichiarato Neil Druckmann ai microfoni di Variety, “avevo scritto una storia breve poco dopo il lancio del gioco, nel 2013, e in origine avremmo dovuto adattare questi eventi con un corto animato, ma alla fine il progetto è collassato. C’è stato anche un momento in cui l’abbiamo quasi riproposto come DLC, ma anche in quel caso non ha funzionato. Ho parlato spesso con Craig Mazin di questa storia, e alla fine l’abbiamo realizzata nella maniera più bella e poetica possibile.“

Con questo l’autore intende che Anna, la madre di Ellie, sarà interpretata dall’attrice Ashley Johnson, ovvero colei che è stata usata come modello per la creazione di Ellie stessa nel videogioco. La scelta è ricaduta su di lei proprio per creare un maggiore collegamento al gioco stesso e sicuramente sarà gradita a tutti coloro che hanno giocato a The Last of Us.

Un peccato dunque non aver avuto la possibilità di avere un terzo personaggio giocabile ma in ogni caso si scopriranno cose sul passato di Ellie, già nel trailer della serie tv si vede lei neonata con la madre in un breve flashback.

Non ci resta che goderci tutta la serie, che per altro già nella seconda puntata ha avuto ancora più seguito della prima, per scoprire maggiori dettagli della storia di Ellie.