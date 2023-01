Mark hamill: non sarà più il doppiatore di joker

Indice dei contenuti Il rapporto tra Mark Hamill e Kevin Conroy

Mark Hamill è un attore e doppiatore statunitense conosciuto ai più per la sua interpretazione di Luke Skywalker in Star Wars; molti forse però non sanno che è stato per tantissimi anni anche la voce ufficiale di Joker, acerrimo nemico di Batman praticamente da sempre. L’attore ha infatti doppiato l’iconico villain, nella serie del 1992, in altrettanti film animati e nella saga videoludica di Batman: Arkham

È notizia però di questi giorni che l’attore avrebbe dichiarato di non voler più prestare la voce al personaggio e che probabilmente non parteciperà a progetti futuri legati all’uomo pipistrello.

Il motivo è presto detto: il 10 novembre dello scorso anno è venuto purtroppo a mancare Kevin Conroy, attore e iconico doppiatore del pipistrello di Gotham nella serie animata del 1992, in vari lungometraggi animati e nella saga videoludica Batman: Arkham, nonchè collega e grande amico di Mark Hamill.

Il rapporto tra Mark Hamill e Kevin Conroy

La morte di Kevin Conroy ha colto di sorpresa molti fan del Cavaliere Oscuro, ma anche i molti attori che hanno lavorato con lui nel corso degli anni, tra tutti Hamill, i due hanno lavorato tantissimi anni insieme ed egli sentiva di avere un rapporto speciale con l’attore. In un’intervista rilasciata all’Empire Magazine, ha infatti affermato come i due fossero a tutti gli effetti dei partner, una squadra inseparabile, due Stanlio ed Olio, e che senza Kevin non c’è alcun Batman per lui.

Si chiude quindi un ciclo per tutti i fan dei due personaggi, un ciclo che ci ha accompagnato per decenni e che parrebbe essere giunto alla sua conclusione, d’altro canto, tutte le cose belle prima o poi sono destinate a finire.

