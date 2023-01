Life is strange 2: in arrivo su nintendo switch

È da ormai un paio di anni che Square Enix ha incominciato a portare le acclamate avventure grafiche di Don’t Nod e Deck Nine Games anche sulla console Nintendo. Nel 2021 arrivò l’ultimo capito uscito, Life is Strange: True Colors, mentre lo scorso settembre è uscito Life is Strange: Arcadia Bay Collection, l’edizione che include le versioni rimasterizzate del primo Life is Strange e di Life is Strange: Before the Storm, il gioco prequel con Chloe come protagonista. Ad oggi manca il secondo capitolo della serie, ovvero Life is Strange 2, ma le cose a quanto pare starebbero per cambiare.

Square Enix ha, infatti, annunciato che anche Life is Strange 2 uscirà su Nintendo Switch. Il gioco verrà lanciato sulla console ibrida tra pochi giorni, il 2 febbraio, e i preordini sono già disponibili sull’eShop. Stando inoltre alla pagina dello shop, il gioco richiederà 26,5 GB di spazio di archiviazione libero, che, per gli standard di Switch, è sorprendentemente elevato.

Experience the critically acclaimed Life is Strange 2 by @DONTNOD_Ent on-the-go for the very first time on #Nintendo #Switch.



Available to pre-order now from the Nintendo eShop and will release on February 2 2023.



Pre-order now: https://t.co/fk6EPaBs80 pic.twitter.com/AtNujjf7C7 — Life is Strange (@LifeIsStrange) January 23, 2023

Saranno quindi felici tutti quei giocatori che non hanno ancora avuto modo di giocarlo, o tutti quelli che stavano aspettando che uscissero tutti i capitoli per potersi fare una mega maratona e divorare la serie videoludica in un attimo. In ogni caso, tutti gli utenti Switch ora non hanno più scuse per non provare non solo uno dei titoli più riusciti dell’intera serie ma anche sicuramente uno dei più emozionanti.

Una scena tratta da life is strange 2

Un porting sicuramente interessante e che farà piacere a milioni di utenti Nintendo.