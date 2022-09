The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, annunciati titolo e data di lancio

Dopo incessanti mesi di silenzio nei quali i fan di tutto il mondo hanno richiesto a gran voce aggiornamenti sullo sviluppo del gioco, finalmente Nintendo accontenta queste preghiere. Il successore dello storico capitolo di Breath of the Wild si mostra ai fan come gran finale del Nintendo Direct odierno.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, questo il titolo del tanto famigerato BOTW2. Un titolo ancora tanto criptico quanto entusiasmante, dove ogni singola immagine di gioco è un preludio ad un’esperienza open world tanto epocale quanto il primo capitolo di questo arco.

Nel trailer odierno possiamo osservare scorci di trama, coinvolgenti una misteriosa sagoma di un incantatore, su un altorilievo inciso nelle mura. A questo, si alternano scorci di gameplay in ambienti nuovi e familiari. La storica terra di Hyrule si espanderà in alto, con la possibilità di esplorare per la prima volta isole fluttuanti dall’origine ancora misteriosa.

Mille misteri avvolgono il regno di Hyrule, e sarà compito nostro svelare l’origine dei misteriosi simboli verdi comparsi in giro per la mappa di gioco. Da dove derivano ed in che modo sono collegati con la mutazione del braccio di Link visto nei trailer precedenti? Cosa ha a che vedere la Master Sword con ciò e come si è spezzata?

I poteri reconditi del cavaliere Link ci permetteranno di elevarci in cielo aggrappandoci ad oggetti o massi, che risaliranno come se una sorta di rewind temporale li richiamasse al loro stato originale. Potremo sorvolare i cieli del regno a bordo di un misterioso aliante sul quale il cavaliere cadrà a seguito di un salto nel vuoto da un’isola fluttuante.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uscirà ufficialmente il 12 marzo 2023, sulle console della famiglia Nintendo Switch.