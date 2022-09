Ubisoft forward: il recap di tutti gli annunci

Nella giornata di sabato 11 settembre 2022 si è tenuto l’evento “Ubisoft Forward” dove la casa videoludica franco-canadese ha mostrato al pubblico la line-up dei titoli futuri.

Quest’articolo fornirà un resoconto dei vari annunci con i trailer e video gameplay mostrati durante lo showcase.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Il primo Mario + Rabbids è stato accolto positivamente sia da critica che dal pubblico; infatti, Ubisoft ha subito iniziato lo sviluppo di un capitolo successivo. Questa volta si potranno utilizzare i vari personaggi Nintendo (tra cui Mario, Luigi, Peach e tanti altri) ed è stato già confermato che il sequel prevederà dei DLC futuri, tra cui uno che darà la possibilità di vestire i panni di Rayman.

Rayman si unirà ai vari personaggi di mario + rabbids sparks of hope

Il contenuto aggiuntivo potrà essere acquistato separatamente oppure come parte di un Season Pass che vedrà anche la possibilità di scaricare missioni aggiuntive per Mario + Rabbids. Il pass sarà incluso nella versione Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition.

Skull & Bones

Ubisoft Forward ha anche mostrato il nuovo titolo ambientato all’epoca dei pirati Skull & Bones. In un nuovo trailer si può vedere il gameplay con un particolare focus sulla personalizzazione della nave non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche strategico con la possibilità di posizionare cannoni ed altre armi sui vari lati.

Inoltre, è stato svelato il servizio che permetterebbe ai videogiocatori entusiasti del progetto di poter provare il gioco in anteprima. È stato confermato che il gioco sarà cross-platform al lancio.

Assassin’s Creed Mirage

Sicuramente il gioco più atteso durante l’evento Ubisoft Forward è stato il nuovo capitolo della saga degli assassini, intitolato Assassin’s Creed Mirage.

Ambientato a Baghdad e con protagonista Basim Ibn Ishaq, il nuovo videogioco rappresenterà un ritorno alle origini per la saga con un focus incentrato soprattutto sullo stealth, parkour e assassini abbandonando la componente RPG. Il titolo è previsto per il 2023. Il titolo è già disponibile per il pre-order anche nella versione Collector’s.

La collector edition di assassin’s creed mirage

Assassin’s Creed Codename Jade

Non è stato l’unico annuncio relativo alla saga, poiché è stato presentato un gioco per i dispositivi mobili, ambientato nell’antica Cina, intitolato provvisoriamente Assassin’s Creed Codename Jade. Da quello che è stato annunciato durante l’Ubisoft Forward, il gioco presenterebbe le stesse componente dei giochi originali con un gameplay “classico”, ma comunque caratterizzato da un open world pensato per funzionare con i controlli touch dei dispositivi.

Assassin’s Creed Infinity

Ubisoft ha annunciato, poi, una nuova piattaforma e hub che rappresenterà il futuro del franchise degli assassini chiamato Assassin’s Creed Infinity. Inoltre, sono stati mostrati i primi due giochi che saranno direttamente collegate al programma Infinity, intitolato per adesso Assassin’s Creed Codename Red, ambientato durante l’epoca del Giappone feudale, e Assassin’s Creed Codename Hex, il quale risulterebbe essere molto differente rispetto ai giochi originali e potrebbe includere la stregoneria.

Il servizio Infinity non sarà un gioco di per sé, ma una sorta di piattaforma mediante la quale si potrà accedere ai vari giochi appartenenti all’hub.

Assassin’s Creed Valhalla: The Last Chapter

Un altro DLC è stato presentato per il capitolo Assassin’s Creed: Valhalla e sarà intitolato The Last Chapter andando a risolvere le questioni in sospeso della storia di Eivor.

Just Dance 2023

Ormai diventato un cult per i giochi musicali, Just Dance 2023 si è mostrato per la prima volta durante l’evento Ubisoft esibendo un look brillante e colorato. Oltre alla nuova interfaccia, è stata presentata una nuova piattaforma che permetterà ai videogiocatori di ballare online simultaneamente sfruttando la nuova componente multiplayer. Come per i precedenti videogiochi, anche il nuovo titolo riceverà degli aggiornamenti costanti e gratuiti. Inoltre, ogni volta che il giocatore porterà a termine una canzone si potranno ottenere dei punti con cui si avrà la possibilità di sbloccare nuove ricompense: come delle card che permetteranno di personalizzare la card dell’avatar oppure degli stickers da poter utilizzare nella chat dei gruppi online.

Trackmania

Finalmente sbarca su console nel 2023 Trackmania, il quale includerà la possibilità cross-play e cross-progression con la versione PC ormai pubblicato da diversi anni.

The Division Heartland

Il gioco free-to-play ambientato nell’universo di Tom Clancy, previsto per fine 2022 o nel 2023 su console, cloud e PC, non è ancora ultimato del tutto ed infatti Ubisoft si sta preparando per una nuova fase di test a cui i videogiocatori possono iscriversi.

The Division 2

Pubblicato nel 2019, gli agenti di The Division 2 potranno giocare una nuova stagione che avrà inizio domani, 13 settembre 2022. L’aggiornamento permetterà ai videogiocatori di affrontare il generale Peter Anderson, il quale ha radunato i suoi True Sons e vuole mettere assieme una nuova squadra con lo scopo di abbattere La Divisione.

The Division Resurgence

Ubisoft sta sviluppando un nuovo gioco per dispositivi mobili e sta attualmente accogliendo videogiocatori che siano interessati a provarlo. La prossima fase test si concentrerà sulle modalità PVP come la nota Dark Zone.

The Crew 2

La nuova stagione di The Crew intitolata Dominion Frozen arriverà il 14 settembre e per la prima volta sarà possibile guidare su tracciati con un fondo ghiacciato. La stagione aggiungerà nuovi livelli di ricompense, ben 50, con alcuni veicoli in edizione speciale come la “Saleen S7 Twin-Turbo Glacier Edition (Hypercar)”, la “Mazda RX-3 Supercharged Edition (Street Race)” e la “Dodge SRT Viper GTS Lightning Edition (Street Race)”.

Brawlhalla

Un nuovo aggiornamento arriverà su Brawlhalla il 19 ottobre 2022 aggiungendo due personaggi al roster appartenenti a mondo di Castlevenia: Simon Belmont e Alucard.

Netflix

Ubisoft ha collaborato con la piattaforma di streaming Netflix per un adattamento live-action di Assassin’s Creed e anche tre giochi esclusivi per dispositivi mobili. Questi includono un nuovo gioco originale della saga degli assassini, un sequel di Valiant Hearts e un “Mighty Quest” con una forte componente roguelite.

Mythic Quest

Ubisoft Forward ha anche presentato la terza stagione di Mythic Quest.

Ubisoft+

Come celebrazione per il suo terzo anniversario, Ubisoft regalerà ai giocatori PC, Google Stadia e Amazon Luna Ubisoft+ Multi-Access gratuitamente fino al 10 ottobre permettendo così ai vari videogiocatori di provare vari tit