Bayonetta 3: Nintendo non è dietro alle censure sul titolo

Bayonetta 3, titolo hack and slash tra i più attesi dai videogiocatori, è sicuramente un’opera che si contraddistingue per i suoi contenuti non proprio impliciti, ed una sessualizzazione della sua protagonista tutt’altro che timida. L’opera sicuramente fuori dagli schemi, ha grande personalità, e sono proprio i fan ad apprezzare ogni gusto che Platinum Games è in grado di proporre.

Forte dibattito si è creato però sulla questione censura che il titolo ha subito. L’aggiunta della no-nudity mode, modalità introdotta per rimediare all’esuberanza dei costumi della protagonista e di altri personaggi di gioco, ha fatto storcere il naso di moltissimi videogiocatori, i quali hanno supposto che proprio la grande N fosse dietro a questa politica no-nudity.

Contrariamente a quanto si possa pensare però, è proprio l’autore Hideki Kamiya a smentire queste voci, annunciando pubblicamente sul suo Twitter che al contrario Nintendo è un collaboratore con il quale ha molto piacere lavorare.