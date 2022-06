The Lord Of The Rings: Return to Moria, annunciato un nuovo gioco sulla Terra di Mezzo

Durante l’Epic Games Store Summer Showcase, è stato annunciato un nuovo gioco ambientato nel mondo fantasy creato da J.R.R Tolkien, The Lord Of The Rings: Return to Moria.

Ambientato durante la Quarta Era, Return To Moria è un survival dove la componente di crafting sarà fondamentale.

Le Miniere di Moria, conosciute anche come Khazad-dûm or Dwarrowdelf, sono state devastate durante gli eventi della Terza Era, quindi non resta altro che a Lord Gimli Lockbearer di incaricare un gruppo di nani di riprendere il controllo della vecchia miniera e ricostruirla.

The Lord Of The Rings: Return to Moira avrà anche una componente multiplayer cooperativa, dove più giocatori potranno collaborare nel mantenere la loro base a Moria e nel frattempo scoprire artefatti e far rivivere la miniera dei nani più importante della Terra di Mezzo.

Questo si legge nella descrizione del gioco.

In seguito potete vedere il trailer di The Lord of The Rings: Return to Moira.

The Lord of The Rings: Return to Moira farà il suo debutto su PC nel corso della primavera 2023 via Epic Game Store.