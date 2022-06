Le serie Netflix “La regina degli scacchi” e “La casa di carta” si trasformano in videogames

Indice dei contenuti In arrivo la versione videogames delle serie Netflix

Si è da poco conclusa la Netflix Geeked Week, l’evento virtuale di cinque giorni dedicato all’annuncio di nuove serie, film e giochi della piattaforma di streaming. Ed è stato proprio nel corso dell’ultimo giorno, quello dedicato ai videogames, che Netflix ha annunciato lo sviluppo e il prossimo lancio di versioni videoludiche di alcune serie tv di spicco della piattaforma.

I videogames tratti dalle serie tv che la piattaforma di streaming sta per lanciare, per ora sembrano tutti disponibili unicamente per mobile. Tuttavia non per questo i titoli proposti sono meno interessanti. Infatti, il primo a essere stato presentato è il titolo giocabile sia in single player che in multiplayer La regina degli scacchi, la serie esclusiva Netflix con sceneggiatura non originale più vista di sempre sulla piattaforma.

In 2020 The Queen's Gambit kicked off a chess revolution, and now it has a game of its own coming to Netflix. Take some lessons from Mr Shaibel, play matches against Borgov or compete against friends in this love letter to the show. #GeekedWeek pic.twitter.com/xCWelNL1x5 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2022

Inoltre, come si evince dal trailer, il gioco sarà disponibile solo per gli abbonati, e non sarà un pay-to-win, ma dovrebbe far leva sulle capacità di ogni giocatore. Il titolo, secondo i primi rumors, dovrebbe vedere la luce alla fine dell’estate 2022, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa.

A seguire è stato annunciato il titolo tratto dalla serie teen Tenebre e Ossa, anch’essa molto apprezzata dagli spettatori e rinnovata per una seconda stagione. In questo caso si è parlato un RPG, ma non si sa molto in proposito perché è ancora in fase di sviluppo.

Grishaverse rejoice! Our first game announced out of #GeekedWeek is a brand new Shadow & Bone game!



Shadow and Bone: Destinies is a narrative RPG in early development. pic.twitter.com/vM2mwkpogp — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2022

Terzo annuncio è stato poi quello riguardante la serie che in breve tempo è già diventata un cult, tanto che a breve sbarcherà nuovamente sulla piattaforma di streaming con un remake, cioè La casa di carta. Il gioco in questione è senza dubbio in tema con la serie, infatti il trailer mostra casseforti da svaligiare, serrature da scassinare e la partecipazione a una rapina molto macchinosa in un casinò di Montecarlo.

Infine, è stato svelato il quarto titolo ispirato a una serie tv, o meglio, a un reality show in questo caso, ovvero Too hot to handle, nel quale un gruppo di single deve riuscire a evitare qualsiasi tipo di rapporto sessuale. Questo titolo metterà alla prova tutti gli spettatori che guardando lo show hanno pensato fosse troppo facile. Verranno quindi presentati loro personaggi e situazioni alle quali dover resistere facendo la scelta giusta.