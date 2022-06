Persona: in arrivo nuovi porting su Xbox, PC e PlayStation 5

Durante l‘Xbox e Bethesda Showcase, sono stati annunciati nuovi porting di Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal per PC, PlayStation 5 e Xbox. Considerando che alcuni di questi titoli erano già stati rilasciati su PlayStation 5 e PC, presto saranno disponibili anche su Xbox Game Pass. Persona 5 Royal verrà rilasciato il 21 ottobre di quest’anno, mentre per gli altri due titoli non è stata ancora fornita una vera e propria data di rilascio, ne è stata fatta menzione di un possibile rilascio su Nintendo Switch.

Persona 4 Golden era stato precedentemente rilasciato su PC nel 2020, mentre Persona 5 Royal è attualmente disponibile soltanto per PlayStation 4, confermando così la sua uscita sulle altre piattaforme mancanti citate in precedenza. Il terzo capitolo invece, aveva già goduto di un porting su PSP.

La serie di Atlus, che si configura come un jrpg con elementi da daiting sim, tratta delle avventure di studenti catapultati in mondi paralleli, costretti a vivere due vite: una da normali studenti e l’altra da veri e propri combattenti. Questi mondi sono infatti invasi dalle Ombre, considerati i nemici principali della serie. Tra gli aspetti più apprezzati dal pubblico occidentale troviamo sia il lato estetico che la colonna sonora, portando al raggiungimento di più di 15 milioni di copie vendute.