The Mobius Machine, la recensione

The Mobius Machine: il gioco metroidvania sviluppato da Madruga Works, un'avventura che coinvolge con i suoi toni tranquilli ma con ambientazioni molto coinvolgenti e atmosfere incalzanti. Sì, capisco che è un ossimoro ma esistono giochi rilassanti da giocare con parti che ti possono mettere il cosiddetto pepe. Quindi se siete amanti del genere mettetevi comodi e leggetevi questa recensione!

Pianeta ostile? Non mi avrai!

L’astronauta protagonista di The Mobius Machine si sveglia da un incubo sulla sua navicella, circondato dall'immensità dell'oscuro spazio attorno a lui. Il silenzio viene interrotto, oltre che dal ronzio della sua tuta spaziale, solo da un segnale SOS proveniente da una luna vicina che irrompe nella quiete, ordinandogli di investigare.

Quindi mio fidato computer di bordo che si fà? Andiamo ad aiutarli o ignoriamo brutalmente la richiesta di aiuto?

"Le ricordo che ogni richiesta di aiuto va accettata pena il carcere spaziale!"

"Beh la scelta ci viene quasi obbligata..."

Ma l’incertezza si dissolve quando la navetta precipita sul pianeta sorgente del segnale, dando inizio a un’avventura ricca di misteri e pericoli e lasciando il nostro protagonista solo in un pianeta affascinante ma ostile, con la sua nave in panne e un unico obiettivo: fuggire e tornare a casa.

Le atmosfere che il pianeta crea sono intense, ma sono anche un pericolo costante. Creature ostili e trappole mortali attendono l’astronauta ad ogni angolo. Per superare le sfide che lo attendono dovremo aiutarlo a risolvere enigmi sia a livello tecnico che a livello ambientale e tutto questo sconfiggendo mostri e migliorando il nostro equipaggiamento fino al raggiungimento del nostro scopo: tornare a casa!

Corri, salta, spara, ripeti!

Allora essendo un metroidvania il gameplay è presto fatto senza particolari fronzoli. In The Mobius Machine l'esplorazione sarà il principale intrattenimento del gioco, e ci spingerà a guardare in ogni angolo della mappa, fino a quando non otterremo un potenziamento che ci permetterà di superare quell'ostacolo finora bloccato.

Durante il nostro vagabondare, fatto di molte sezioni platform (alcune più semplici, altre più impegnative), incontreremo un gran numero di nemici. Per la questione devo fare un paio di appunti ovvero: i mostriciattoli base che incontreremo durante il livello saranno molto facili da abbattere con giusto qualche accortezza (ad esempio per i vermini che alla loro morte di divideranno in due e vi attaccheranno nuovamente), ma apprezzo il fatto che non ci si concentri sul mero combattimento ma che faccia da sfondo all'esplorazione.

Invece per quanto riguarda i boss di The Mobius Machine lì arriva la vera sfida. I capiarea sono complessi e talvolta molto difficili in quanto magari veloci e resistenti e noi ingombrati dalla nostra tuta faremo fatica a schivare i loro colpi ma in quel caso bisognerà guardare con occhio attento tutto ciò che ci circonda perché sarà lì in quel rampicante che non avevamo visto prima che troveremo magari la nostra salvezza e la sua sconfitta!

Poi nel caso abbiate difficoltà con nemici e boss non disperate perché nel percorso troverete dei rottami che vi aiuteranno a potenziare armi e strumenti vari.

Poi oh se proprio non ce la fate potete selezionare la modalità standard. Una pecca evidente però è che non ci si possa spostare da un punto di salvataggio all’altro velocemente, così da evitare il notevole e noioso backtracking di cui soffre il gioco.

Ma quindi come facciamo a non perderci?

E questo è uno dei principali problemi di questo gioco: la confusione. Purtroppo a questo non c'è rimedio, nel momento in cui cercheremo di capire cosa fare e come avanzare ci troveremo spaesati, si, c'è una minimappa che ci aiuta ma non ci sono punti di interesse o missioni palesemente visibili. A volte basterà sbagliare una deviazione per essere costretti a noiosi giri per tornare al punto di partenza, dove poi dovremo girare a vuoto fino a trovare la via giusta ma in quel momento avremo magari perso 5/6 minuti. Non sempre bisognerà possedere nuove abilità per superare certi ostacoli: infatti potrebbe bastare semplicemente fare un “giro lungo”. Ma anche lì perderemo un sacco di tempo.

Il comparto tecnico compensa

A livello tecnico The Mobius Machine risulta praticamente intonso: non ho riscontrato bug o glitch in nessun livello. Anche il lato grafico è di ottima fattura, con particolari ben definiti e colori sgargianti. A mancare è un po’ la fantasia.

Infatti gli ambienti risultano ripetitivi e monotoni, certo abbiamo la consapevolezza di quanto siano ben realizzati e funzionali ma li finisce tutta la storia. Il protagonista in tuta da astronauta è piatto, e la mancanza di dialoghi non lo rende di certo più interessante.

Anche i nemici e gli sfondi sono, ripeto, ben fatti, ottimi elementi platform, ma niente di davvero entusiasmante La colonna sonora presenta lo stesso problema. Carina ma niente di emozionante.

Questa è molto triste come cosa, avevi le carte in regola per creare un ottimo gioco ancora più bello di come ti è uscito ma ti è mancata la fantasia e sei caduto nel clichè....peccato. Non che non sia un bel gioco per carità ma gli manca proprio la personalità.

Un classico

The Mobius Machine è un classico e intramontabile metroidvania che fa il suo lavoro d'ufficio senza infamia e senza lode. Il gioco sviluppato da Madruga Works presenta un solido gameplay con tutte le componenti platform tipiche del genere ben fatte ma come detto in precedenza tutto senza una vera e propria personalità.

E' consigliato dal team di Hynerd per tutti gli amanti del genere ma secondo me sarà il classico gioco da una botta e via che non si resterà particolarmente impresso nella mente.