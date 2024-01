Never Grave: dai creatori di Palworld ecco la demo del nuovo titolo

Un successo senza precedenti quello di Palworld, il nuovo capolavoro della Pocket Pair Inc. L’azienda ha riproposto i mostriciattoli della saga videoludica Pokémon, dopo l’uscita del DLC dell’ultimo titolo, in una nuova veste open world alla The Legend of Zelda. Il gioco è in fase di ulteriore espansione, tra miglioramenti e una potenziale modalità PvP aggiuntiva. Il team di sviluppatori non fa però in tempo a godersi la meritatissima gloria, che gioca una seconda carta. La demo di nuovo titolo è infatti ora scaricabile gratuitamente direttamente su Steam. Stiamo parlando di Never Grave: The Witch and the Curse, un’avventura grafica metroidvania.

Cosa aspettarsi dal nuovo titolo

L’eroina questa volta è una piccola giovane strega, che deve ritrovare i compagni e annientare una tremenda minaccia. Per riuscire nel suo intento, dovrà superare pericolosi avversari e sfide tutt’altro che scontate. Un’avventura lineare in 2D, nella bellezza della semplicità grafica disegnata su ispirazione nipponica. Un’eccellente qualità video che, tra colori e ombre, rispecchia il contesto dark fantasy in cui è immerso il giocatore. Abilità da progredire, nemici manipolabili, difficoltà sempre crescente. Se Palworld serva come rampa di lancio per Never Grave o vogliano fare forza in due, ancora non è chiaro. Di sicuro la Pocket Pair vuole essere l’assoluta protagonista in questa fase di inizio anno. Vedremo se sarà davvero in grado di tenere i riflettori su di sé ancora a lungo.