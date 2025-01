The Mortuary Assistant, La Recensione

The Mortuary Assistant: Iniziamo con una riflessione. Tutti noi abbiamo affrontato la perdita di una persona cara e molti di noi hanno avuto il coraggio di visitare i propri cari in una camera mortuaria. Tuttavia, è possibile che pochi di noi si siano chiesti: dopo quel momento, cosa accade? Chi si prenderà cura del defunto? Quali sono i passaggi che vengono seguiti, ad esempio, prima della cremazione?

Se queste domande vi hanno mai destato curiosità, questo gioco potrebbe offrirvi le risposte che cercate, e non solo. Vi condurrà in un’esperienza di gioco avvincente, ricca di storie inquietanti e con un'atmosfera carica di suspense, mantenendo sempre viva l’attenzione su ciò che accadrà. Perché come nel film "L'esorcismo di Hannah Grace" lavorare in un obitorio di notte non è per niente semplice.

The Mortuary Assistant 2

The mortuary Assistant: Un lavoro "normale"

"Non ti preoccupare nonna, so che cosa si dice di quella città ma farò un lavoro semplice, aiuterò il mio vecchio professore".

Sono queste grossomodo riassunte le parole che la nostra protagonista ovvero Rebecca, una ragazza, che poi scopriremo avere un passato turbolento, che tenterà di redimere la sua vita cominciando con il suo nuovo lavoro in una nuova città, Riverfields, ma con una vecchia conoscenza, Raymond il suo capo nonché ex-professore.

Dopo averle offerto un posto come sua assistente per il "Riverfields Mortuary" ovvero quello che viene chiamato in gergo: obitorio o camera mortuaria. Un impiego semplice: ci sarà da preparare e da trattare i morti per essere poi spediti per il funerale oppure essere cremati. La bellezza di questo gioco arriva anche dalla curiosità di sapere come effettivamente viene fatto questo processo. Non tutti i giorni capita e non tutti hanno lo stomaco per voler sapere come si imbalsama un cadavere!

Dopo settimane di preparazione arriva l'esame finale e sarà lì che noi inizieremo la nostra storia e inizieranno le stranezze. Inizieremo a preparare il morto e già inizierà a essere tutto molto strano. Durante la fase in cui seguiremo i passaggi della nostra amata e fedelissima "cartelletta" (indispensabile), inizieremo ad avere delle visioni tanto che il nostro capo si troverà costretto a farci rincasare. Un po' sconsolata mentre beve vino sul suo divano la nostra protagonista verrà ricontattata dal professore che annuncerà due cose: la prima è che ha passato l'esame ovviamente e la seconda è una richiesta.

Ha avuto un problema e si trova costretto a chiederle se può sostituirlo durante il turno di notte e preparare dei corpi urgentemente per l'indomani.

Ed è così che inizia: il turno di notte...

La notte è fatta per dormire

Questo mi sono sentito ripetere per tanto tempo nella mia vita ma purtroppo molti lavori esigono turni anche notturni. Ed è questo il caso toccato alla nostra Rebecca che si troverà impreparata a quello che le succederà.

The Mortuary assistant 3

Da qui inizia il vero gameplay, anche se già nel prologo iniziamo a prendere confidenza con i comandi. Si tratta di un gioco survival horror con dei tratti anche di puzzle game ma che non scade mai nel banale. Ho adorato questo gioco già da come ti viene presentato il lavoro. Con Raymond che passo dopo passo ti spiega come muoverti durante la notte, dato che l'obitorio è infestato dai fantasmi che si attaccano ai cadaveri e toccherà a noi scoprire a quale si è connesso così da ancorare l'essenza stessa del demone ad esso ed epurarlo tramite la cremazione.

Ora non starò a raccontarvi tutto il gameplay perché fondamentalmente risulta "monotono" ma è esattamente questo ripetersi di azioni che diventerà la nostra comfort-zone durante il gioco... anche se a ogni movimento il jump-scare potrebbe assalirci!

Quindi le istruzioni di Raymond sono semplici: cercare i simboli per individuare il nome del demone ma vi assicuro che se seguite dall'inizio i consigli del vostro capo sarà abbastanza semplice. In 3/4 partite sono riuscito a trovarlo al secondo/terzo simbolo su 4. Attenti a non sbagliare il cadavere da bruciare altrimenti innescherete il "bad ending".

Le nottate si ripeteranno ma non saranno mai uguali e notte dopo notte riusciremo a scoprire sempre di più sul passato di Rebecca.

Inaspettatamente spaventoso

Chiariamoci non era "inaspettato" il fatto che sarei saltato dalla sedia ma era totalmente inaspettata la mia reazione e il mio stupore data dai jump-scare di questo gioco! Che a mio parere sono fatti veramente bene ma soprattutto non sono mai banali.

Volete i classici spaventini da film mediocre? Andate a giocare a qualcos'altro!

Non voglio spoilerarvi niente, vi dico solo: giocatelo e godetevi le idee che hanno avuto gli sviluppatori.

The Mortuary Assistant 6

Semplice ma efficace

Nonostante alcuni bug visivi e alcuni crash, The Mortuary Assistant è un ottimo gioco come per la qualità della grafica che è molto alta e dettagliata, dove ogni cadavere è ricreato alla perfezione e anche i pochi organi interni che si possono vedere quando facciamo delle incisioni nel collo e sull'addome suggeriscono un particolare studio di quelle aree che sono poi state ricreate nel gioco. Gli oggetti usati in scena sono dettagliati e ben fatti e tutto il procedimento viene minuziosamente ricreato.

Parlando della grafica sulle parti sovrannaturali sono fatte altrettanto bene: i demoni, le ambientazioni delle allucinazioni, gli oggetti di Raymond per scacciare i demoni, le varie entità che ci verranno a fare visita come il mimic, la donna in bianco o l'uomo ombra etc. sono molto suggestivi e spiccano non tanto per i loro dettagli ma per la loro stessa presenza.

Per non parlare del sonoro che a quanto mi riguarda è azzeccatissimo! Fatto veramente bene e che ti lascia ogni singolo minuto di gioco la suspance che possa succedere qualcosa da un momento all'altro. Ogni movimento potrebbe essere accompagnato da un urlo o da uno scricchiolio o dal rumore di una lampadina che si spegne!

(Micro-spoiler: ho apprezzato veramente tanto il momento in cui attivando la cassetta di Raymond si sentirà una voce demoniaca con alla fine la voce del capo che ci dirà di fare attenzione a non lasciarci influenzare: piccola perla)

The Mortuary Assistant 10

The Mortuary Assistant

Tirando le somme siamo davanti a un gioco non perfetto ma veramente ben fatto e che io mi sono goduto molto. Spero che gli sviluppatori della DarkStone Digital aggiorneranno il titolo, aggiungendo ulteriori dettagli di trama e nuovi finali da sbloccare. Diciamo che per un titolo così piccolo per ora possiamo definirlo una piccola perla. Per ulteriori dettagli giocatevelo perché merita tantissimo!