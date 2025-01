Call of Duty: Black Ops 6, le novità sugli equip!

Continua l' ondata di leaks riguardanti le novità di Call of Duty: Black Ops 6 , che è ormai in uscita tra pochissimi giorni . Torniamo nell'ambito multiplayer andando ad osservare nello specifico le migliorie fatte al sistema degli equipaggiamenti , alcune esclusive per il multiplayer e altri per entrambi .

In conclusione abbiamo un'esclusiva per il multiplayer: dei nuovi Fields Upgrade. Tra questi un grandissimo ritorno ovvero il Morphine Injector, che non è altro che il vecchio Last Stand. Nello specifico questo field upgrade permette di sopravvivere a danni fatali per un certo periodo di tempo, in questo stato i propri alleati potranno resuscitarti o sarai in grado di farlo autonomamente uccidendo un avversario.