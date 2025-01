Call of Duty: Black Ops 6, reward già al lancio!

Il 25 ottobre esce ufficialmente Call of Duty: Black Ops 6 e come di consueto verrà fatta una streaming per inaugurare il gioco. Durante questa stream che sarà visibile su Twitch verranno date delle reward partecipando alla live.

La stream sarà sui canali ufficiali di Activision, gli orari sono ancora da annunciare, e le reward saranno riscattabili associando Twitch alla propria piattaforma di gioco.

Non si ancora bene quante e quali saranno le ricompense che verranno distribuite durante la diretta, attualmente sappiamo solo che le reward già annunciate sono 4 e sono: