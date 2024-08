Ha già fatto breccia nel cuore dei giocatori di tutto il mondo, ma secondo le notizie ufficiali sembra che la Blizzard abbia in serbo nuove sorprese per la quinta stagione Diablo 4. Dopo l'ultima patch e le novità dell'ultima stagione, dal 6 agosto alle ore 19:00, si è aperto il sipario sugli scenari di un nuovo capitolo sui seguaci di Lilith. La Stagione delle Orde vi metterà alla prova con nuovi items, ondate di nemici invincibili e sfide che non lasciano spazio a chi teme il buio. Tratteremo di seguito cosa ci attenderà nello specifico questa quinta stagione Diablo 4.

Orde, ricompense e Brecce

La prima novità del famoso action RPG prevede l'invasione di orde di nemici che vi assalgono da ogni direzione, per una durata massima di 60 secondi ognuna. Si tratta di servi oscuri di Lilith risvegliati dall'odio e da una sete di sangue insaziabile. Arrivano in massa con continuità, vi sembreranno quasi infiniti. Che giochiate da soli o con amici, fate attenzione: nella quinta stagione Diablo 4si può resuscitare soltanto un numero finito di volte, dopodiché l'oscurità prenderà il sopravvento sul mondo.

Sopravvivendo a un attacco, si viene premiati con un'Offerta Infernale, che da la possibilità di scegliere fra tre differenti Favori o Flagelli. Questi sono in grado di potenziare le prossime orde, dove la pericolosissima variante mostro Macellaio sarà pronta a trasformarvi in concime per demoni. Ovviamente, più complessi saranno gli attacchi, più appetitose risulteranno le ricompense. Obbligatorio, se volete vivere un po' più a lungo, raccogliere l'Etere Bruciante nel corso delle battaglie, che servirà poi per sbloccare nuovi premi e oggetti potenzianti.

Se dopo infinite orde sarete ancora vivi, verrete sfidati dal Concilio Decaduto dei sacerdoti corrotti del Regno dell'Odio. Ecco che a questo punto dovrete mostrare il frutto della potenza cresciuta grazie a Favori e Flagelli. In questi casi, la quinta stagione Diablo 4 da la possibilità di sfruttare le cosiddette Spoglie Infernali, forzieri ricchi di oggetti e tesori preziosi, tra cui oro e materiali per le rifiniture. Ognuno di questi ha un costo di 20 Etere, ma se ne avete intascati almeno 60, avrete tutto il diritto di scambiarli con le Spoglie dell'Equipaggiamento Superiore. In questo modo tra le vostre mani splenderà un oggetto con affisso superiore, e nulla potrà impedirvi di riportare la luce in questa tenebra selva.

Per sbloccare le orde è necessario entrare in possesso di una speciale chiave, ottenibile dalle Bussole Infernali. Queste possono essere recuperate nel corso di tutto il gioco (suggerimento: si trovano spessissimo nelle Casse dei Sussurri e in alcune attività a fine gioco come le Spedizioni da Incubo e la Fossa). I gradi delle chiavi e delle Bussole vanno dall'1 all'8 e influiscono sulla difficoltà delle orde nemiche. Ai più temerari, impazienti di assaporare i pericoli più sanguinolenti, la quinta stagione Diablo 4 riserva direttamente le Pergamene Abissali.

Un'opportunità aggiuntiva per recuperare ricompense, è affrontare le Brecce Infernali della quinta stagione Diablo 4. Sfide e attività tutte da scoprire, che permettono di scegliere un'Offerta Infernale. Sulla base di questa decisione, la bilancia del destino penderà o meno a vostro favore, aprendovi anche la possibilità, al termine della Breccia, di sbloccare nuovi forzieri.

Il Concilio Decaduto

Traditori e bugiardi per eccellenza, si tratta di un gruppo di cinque sacerdoti oscuri, ma altamente temibili. Ognuno di loro ha abilità proprie, per cui ogni volta che sarete chiamati ad affrontarli, dovrete raccogliere non solo il coraggio, ma anche l'astuzia e la strategia. Dei cinque, ne combatterete infatti solo tre, selezionati a caso, con conseguenti combo costantemente diverse. A questo punto solo la vostra strategia potrà conservare il vostro gustoso sangue, il succo preferito dei demoni di Lilith. Sopravvivete, e alle vostre tasche si aggiungeranno nuove ricompense.

Come sbloccare le Orde Infernali

L'accesso alle nuove sfide è consentito solo dopo aver superato una serie di missioni e permettere così la progressione stagionale prevista.

Si parte con gli incarichi del Mondo I e II (progressione stagionale Lupi e Agnelli) per poi avanzare con quelli del Mondo III (progressione stagionale Occhi del Nemico). Avete superato anche queste ultime? Bene. Spada in mano e cercate di non diventare cibo per mostri! Tutta questa serie di missioni potrà essere completata una sola volta per account. Man mano si progredisce, si sbloccano nuovi forzieri. Trionfa come un vero eroe che brilla nel buio e ottieni la Scintilla Splendente, come un vero trucida-demoni per eccellenza.

Aggiornamenti vari nella quinta stagione Diablo 4

Nella Marea Infernale si potranno ottenere più Cuori Funesti, assicurati qui anche dai Comandanti della Marea Infernale. Inoltre, il prezzo per poter fronteggiare con la Signora del Sangue ai livelli del Mondo I e II si è abbassato; i Doni Torturati adesso costano 75 Braci.

Per quanto riguarda invece gli items, la quinta stagione Diablo 4 ne mette a disposizione ben 50 e oltre. Gli Oggetti Unici sono stati aggiornati. Oltre ad aver subito un miglioramento, sono stati infatti adattati per essere dedicati a configurazioni più specifiche, in modo che ognuno di essi equilibri la struttura del sistema di items del gioco. Precisamente, gli Ultra Unici ora si chiamano Mitici Unici; un raggio di luce vi onorerà della loro eventuale conquista. Riguardo invece gli Oggetti Leggendari, saranno più facilmente reperibili dopo il livello 100, in particolare nelle Spedizioni da Incubo, oltre che nella classica Marea Infernale e nelle caratteristiche Orde.

L'aggiornamento stagionale ha toccato anche il sistema dei punti di esperienza. Uccidendo mostri, infatti, si può ottenere un punteggio totale dato dalla somma dell'esperienza base, quella del nemico più una aggiuntiva. Quest'ultima, nella quinta stagione Diablo 4 è aumentata fino a 30 livelli oltre a quelli del personaggio in possesso.

Altre novità riguardano l'Incantamento, che funziona sulla base del riciclo di oggetti leggendari senza bisogno del Soffio d'Angelo. Gli effetti debilitanti dei nemici sono invece diminuiti, tanto che non impediscono più nemmeno il consumo di pozioni. Per chi invece è attratto solo dalle situazioni estreme, arriva una bella notizia: le Gabbie Mentali Profane sono tornate, accumulabili fino a 3 volte, dando la possibilità di affrontare mostri anche a livelli 30 volte superiori. Difficoltà da paura per giocatori da paura.

Ricordiamo infine a tutti i fan della saga Blizzard di passare frequentemente da Tejal. Sarà felicissimo di accogliervi nel suo negozio e farvi dono delle sue preziose merci. Nella quinta stagione Diablo 4 posate l'occhio soprattutto per il Pacchetto della Terra Turbolenta per il Barbaro. Contiene il set d'armatura della Terra Turbolenta, 2 armi cosmetiche della Terra Turbolente e un marchio per tutti i tuoi personaggi Druidi.

Le ricompense del Pass Battaglia della Stagione Orde Infernali

Attivo anch'esso dal 6 agosto, prevede 90 gradi in totale, di cui 28 in quello Base e 62 nel Premium. Il Pass Accelerato offre anche 20 salti di grado e l'emote Diritto di nascita infernale e la possibilità di potenziarsi con le Ceneri Fumanti spendendo le Benedizioni Stagionali. Di queste ne troverete due tipologie: l'Urna delle Spoglie aumenta le probabilità di ottenere oggetti leggendari dai forzieri, mentre l'Urna della Conoscenza Abissale incrementa quelle della Pergamena Abissale. Vi mostriamo nello specifico quelli che sono i gradi dei vari Pass.

Pass Battaglia base

20 Ceneri Fumanti

5 armature di base (per personalizzare il vestiario)

5 trasmogrificazioni arma

1 trofeo cavalcatura

1 titolo (prefisso e suffisso)

1 Portale Cittadino

Pass Battaglia Premium (in aggiunta al precedente)

10 trasmogrificazioni armatura (2 set di armatura per ogni classe)

19 trasmogrificazioni arma

4 lapidi

5 emote (1 per ogni classe)

2 cavalcature

2 armature cavalcature

5 trofei cavalcatura

2 titoli (2 prefissi e suffissi)

700 platino (suddiviso in 11 gradi di ricompense)

2 Portali Cittadini

3 emblemi

Pass Battaglia Accelerato (in aggiunta)

20 salti di grado

1 emote (la stessa emote per tutte e 5 le classi)