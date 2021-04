The Order 1886 – #pilloledigaming

Consigliare un videogioco significa prima di tutto averlo giocato. Ma non sempre è così. Di fatto capita spesso che consigli e suggerimenti sull’acquisto di prodotti videoludici passino per corridoi digitali fatti di rumor e dicerie, lontani dal riuscire a delineare una motivazione valida per l’acquisto o meno di un determinato titolo.

Questa nuova rubrica, denominata #pilloledigaming, ha come obiettivo la condivisione uno a uno di consigli d’acquisto, da giocatore a giocatore. In poche parole, cercando di essere il più diretti possibili, suggeriremo quotidianamente titoli da provare, non perché di tendenza, ma perché apprezzati da qualcuno che condivide con voi, la passione per il videoludico. Non ci sono limiti di console, generi o modalità. Benvenuti in #pilloledigaming.

The Order 1886

Il primo titolo con cui ci sentiamo di inaugurare la rubrica è The Order 1886. Esclusiva PlayStation distribuita da Sony per PlayStation 4 nel lontano 2015, il gioco si presenta come uno shooter in terza persona, ambientato in una Londra vittoriana alternativa. La narrazione si presenta come un mix sapiente di scenari e personaggi reali – iconici luoghi della città inglese fanno da sfondo alle vicende raccontate – in un’atmosfera steampunk caratterizzata dalla fusione di scienza e fantascienza.

Immagine di gioco di The Order 1886

Il titolo del gioco fa riferimento all’Ordine cavalleresco di origine fiabesca, instaurato da Re Artù e dai cavalieri della Tavola Rotonda, i cui membri si fregiano dei nomi originali della mitologia arturiana. Nel 1886, in un momento critico per l’Ordine, i cavalieri protagonisti di The Order 1886 combattono al servizio del regno di Gran Bretagna, cercando l’origine di un male che perseguita la società londinese: mostruose creature umanoidi denominate “mezzosangue”.

Perché The Order 1886?

Se la trama non vi ha convinto ecco un paio di motivi – dettati da gusti personali – per cui recuperare The Order 1886. La storia e quindi la durata del gioco è di meno di dieci ore. Per molti giocatori questo può essere un limite. Personalmente, ho trovato quelle quasi dieci ore, un ottimo lavoro di direzione artistica e visiva per un videogioco del 2015 sviluppato da un piccolo studio. Di fatto, come molti titoli Sony, The Order 1886 punta alla resa cinematografica e a una narrazione molto vicina a quella di un lungometraggio.

Immagine di gioco di The Order 1886

Trattasi di un’arma a doppio taglio, in grado di affascinare chi ritiene il videogioco uno strumento prima narrativo e poi interattivo, ma anche di allontanare chi vive questa dicotomia al contrario. Per tutti i fan di avventure grafiche, e narrazione squisitamente cinematografiche, The Order 1886 è un titolo da recuperare. Inoltre, per i cacciatori di trofei, si presenta come un’occasione di aggiungere un Platino abbastanza semplice alla propria collezione.

Se ciò non bastasse, gli appassionati di genere steampunk troveranno alcune dinamiche narrative e di gameplay molto interessanti e i giocatori più attenti riusciranno a scovare Easter Egg collegati ad altre esclusive PlayStation.