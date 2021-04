L’unico boss doppio di Demon’s Souls. Se questo non è il primo Souls che giocate potete ben capire quanta paura l’espressione ”boss doppio” metta nel cuore dei giocatori. Ricordiamo i Gargoyle o l’invincibile coppia formata da Ornstein & Smough nel primo Dark Souls. L’incredibile quantità di scontri in inferiorità numerica a cui sottopone Dark Souls 2, o più difficili seppur onesti Principi Gemelli o gli impossibili Demoni gemelli giusto per menzionarne qualcuno. Ma questa passione di From Software nel mettere più di un solo grande nemico in una boss fight è partita da Demon’s Souls con i due orribili Mangiauomini.

Prestate attenzione, poichè questi due si contendono la corona del ”Boss più difficile del gioco”.

Chi sono i Mangiauomini

Demon’S Souls – Come Battere I Mangiauomini In Demon’S Souls

I Mangiauomi sono due demoni la cui apparenza ricorda una chimera. Hanno il corpo di una bestia, le ali da pipistrello, un serpente come coda e un volto simile a quello di un umano. Sono il risultato degli esperimenti effettuati dal Vecchio Monaco, nella speranza di creare dei demoni personali. Ora i mostri sorvegliano la parte alta di Latria, e possono sfruttare il loro grottesco corpo per uccidere chiunque osi sorpassare la soglia della nebbia.

I Mangiauomini dispongono di 8 attacchi, divisi fra attacchi a terra e in aria:

Attacchi a terra:

Pugno singolo : un pugno semplice e diretto. Può essere bloccato o schivato lateralmente

: un pugno semplice e diretto. Può essere bloccato o schivato lateralmente Salto e schianto : i mostri uniscono le mani e le schiantano al suolo. Solo uno scudo con una grande difesa può parare il colpo, ma ugualmente questo annienterà la vostra barra della Stamina. Molto meglio schivarlo lateralmente.

: i mostri uniscono le mani e le schiantano al suolo. Solo uno scudo con una grande difesa può parare il colpo, ma ugualmente questo annienterà la vostra barra della Stamina. Molto meglio schivarlo lateralmente. Balzo : l’attacco più potente del duo. I mostri si poggiano a quattro zampe prima di effettuare un rapido e forte scatto che danneggia e sbalza via il giocatore. Per pararlo serve uno scudo molto resistente, ma se volete schivarlo attendete l’ultimo momento e schivate verso una delle due direzioni.

: l’attacco più potente del duo. I mostri si poggiano a quattro zampe prima di effettuare un rapido e forte scatto che danneggia e sbalza via il giocatore. Per pararlo serve uno scudo molto resistente, ma se volete schivarlo attendete l’ultimo momento e schivate verso una delle due direzioni. Onda Sonica : uno grosso strillo che infligge danni magici. Per evitarlo basta indietreggiare

: uno grosso strillo che infligge danni magici. Per evitarlo basta indietreggiare Potenziamento: la coda-serpente morde il Mangiauomini, e questo di conseguenza si piegherà per qualche secondo. Una volta rialzato, gli attacchi del demone faranno più danno.

Fase aerea:

Pugno a due mani : simile al Salto e Schianto, solo che prima di effettuarlo i mostri saltano più in alto. Schivate lateralmente.

: simile al Salto e Schianto, solo che prima di effettuarlo i mostri saltano più in alto. Schivate lateralmente. Onda sonica : un’onda effettuata d’inanzi a dove questi si trovano. Infligge danno magico.

: un’onda effettuata d’inanzi a dove questi si trovano. Infligge danno magico. Freccia dell’Anima: la coda spara 3 protiettili magici che inseguono il giocatore. Non si dilungano per troppo e basta schivarle una volta o allontanarsi a sufficienza.

Un arduo scontro

Demon’S Souls – Come Battere I Mangiauomini In Demon’S Souls

Sconfiggere i Mangiauomini utilizzando armi ravvicinate può essere davvero tedioso. L’arena in cui avviene lo scontro non è molto grande e una schivata può provocare una caduta verso la morte, quindi è essenziale posizionarsi al centro, vicino al focolare. All’inizio si affronta solo un Mangiauomini, quindi fate con calma e sfruttare l’oggetto al centro dello stage per assorbire i suoi colpi. Schivate o parate i colpi e attaccate al momento giusto, e se potete, concentratevi sulla coda, poichè una volta staccata, questi non possono più potenziarsi o effettuare spari mentre sono in aria. La loro debolezza è il Fuoco, quindi infondete l’arma con la Trementina per infliggere maggiori danni.

Il Balzo è l’attacco da temere, se colpiti può buttare giù, quindi state sempre attenti quando uno dei due mostri si posiziona sulle quattro zampe. Una volta che il primo Mangiauomini avrà solo metà HP, arriverà l’altro a dargli una mano. Tenete a mente che i Mangiauomini sono perfettamente uguali, e non hanno attacco diversi. Non perdete la concentrazione in questo 2vs1 e tenetevi a distanza, e attaccate con forza appena uno dei due prende il volo, lasciando l’altro da solo. La chiave per vincere è avere molta pazienza.

Demon’S Souls – Come Battere I Mangiauomini

Può aiutare un’arma pesante che fa grandi danni, o comunque un’arma dall’altro valore d’attacco, poichè le due creature non hanno molta salute. Motivo per cui quando il primo è da solo all’inizio potete permettervi di essere più aggressivi a differenza della seconda fase. Considerate le molte schivate necessarie per sconfiggere il duo, un equipaggiamento leggero che garantisce il fastroll è consigliato, così come anche un grande scudo in grado di parare i loro attacchi più potenti.

Il fuoco

Demon’S Souls – Come Battere I Mangiauomini

Se siete arrivati fin qui grazie a queste guide, avrete ormai capito che Demon’s Souls giocato come un mago è molto più facile rispetto a un povero guerriero. Come già detto, i Mangiauomini sono vulnerabili al fuoco, e le migliori magie sono Fire Spray e Firestorm. Utilizzate la prima dall’inizio del combattimento, mentre il primo Mangiauomini si avvicina a voi. Così facendo i suoi HP dovrebbero scendere molto rapidamente.

Firestorm (Tempesta di Fuoco in italiano) è una delle migliori magie dell’intero gioco. Questa genera delle colonne di fuoco in alcuni punti attorno al giocatore. Questa magia può risolvere buona parte dei problemi della seconda parte dello scontro, quando ci sono entrambi i demoni. Piazzatevi al centro dell’arena e utilizzate la magia e vedrete la salute dei due mostri scendre a tempo record.