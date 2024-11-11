The Penguin 2 si farà? Colin Farrell si sbilancia sul futuro del suo personaggio

Adesso possiamo ufficializzarlo: le voci che volevano Colin Farrell lontano dal ruolo del Pinguino erano infondate. L'attore non dovrebbe appendere al chiodo, infatti, il tanto amato ruolo di The Penguin.

Ricorderete le sue dichiarazioni di qualche mese fa, quando, stanco del pesante trucco e della trasformazione fisica richiesta dal ruolo, aveva ammesso di non vedere l'ora di togliersi di dosso quella imgombrante tuta. Eppure, le cose sono cambiate radicalmente o forse non sono mai state così drastiche come apparivano sugli articoli che riportavano numerosi la notizia.

Il successo travolgente della serie The Penguin (qui trovare la nostra recensione), l'affetto del pubblico e i riscontri positivi della critica hanno completamente ribaltato la sua prospettiva. "Se ci fosse una buona ragione per fare una seconda stagione, con una sceneggiatura all'altezza, sarei più che felice di tornare", ha dichiarato l'attore.

L'impegno di Farrell in The Penguin per calarsi nei panni di Oz Cobble è stato totale. Ha adottato un metodo di recitazione molto intenso, restando praticamente sempre in personaggio, anche al di fuori del set. Il risultato? Un'interpretazione talmente convincente che in molti hanno ammesso di aver dimenticato che c'era Colin Farrell sotto tutto quel trucco.

Tuttavia, tornare a Gotham City richiderebbe nuovamente una trasformazione fisica e psicologica per calarsi nel ruolo, estenuante. Oltre al trucco pesante, c'è stato il lavoro sulla voce, sul fisico e sulla mentalità di un gangster spietato e Farrell non si è tirato indietro, anzi, si è tuffato a pieno tra le acque scure dell'universo oscuro e affascinante di questo personaggio. Consigliato Batman: The Brave and the Bold, Christina Hodson scriverà il nuovo film DC Leggi ora

E ora che The Penguin ha aperto la strada a un possibile sequel, ci si chiede: cosa riserverà il futuro al Pinguino? Farrell sembra disposto ampiamente per continuare a esplorare questo personaggio e noi con lui.

Colin Farrell sul futuro del Pinguino, tra The Penguin e The Batman 2

The Hollywood reporter ha intervistato l'attore tramite Zoom nella sua stanza d'albergo a Dublino, ecco alcune risposte interessanti sul suo ruolo e sul futuro di Oz:

C'è quella frase che è diventata virale in cui dici che non vuoi più truccarti.

Un autore ha estrapolato il tutto dal suo contesto energetico. Mi lamentavo con chiunque mi ascoltasse. È il modo in cui parlo a volte: "Non vedo l'ora di finire questo", quel genere di cose. In questo momento mi sento ansioso solo a pensare di stare seduto sulla sedia per ore. Ma ho sempre amato il materiale e non mi è mai sfuggito il privilegio che ho provato nell'interpretare un personaggio che è vissuto così a lungo in forma di fumetto in origine e poi attraverso varie iterazioni in TV e al cinema.

C'è una scena della stagione di cui sei più orgoglioso?

"Ho un po' più di obiettività guardando questo show di quanto non ne abbia di solito guardando qualsiasi cosa di cui faccio parte, in virtù dell'ovvio: sono completamente sepolto sotto tre ore e 20 libbre di protesi. Non mi agito così violentemente guardando Oz come faccio guardando altri personaggi che ho interpretato. Detto questo, è ancora difficile per me scegliere un preferito. Ma il suo rapporto con la madre [Deirdre O'Connell] è stato qualcosa che mi ha attirato di più nel materiale rispetto ad alcune delle scene che avrebbero potuto essere più divertenti o elettrizzanti.

La scena in cui Oz torna a casa e sua madre è nella vasca da bagno, la sua demenza ha preso piede e lui è impotente di fronte a ciò. Lei gli chiede di ucciderla prima che peggiori molto, ma è lei la forza trainante della sua vita. È la sua eroina assoluta e la sua ispirazione e la fonte di un amore e di un'accettazione che lui desidera profondamente provare ma che non ha mai veramente ottenuto da lei. Ma finché lei è viva, lui ha sempre l'opportunità di renderla orgogliosa. Quindi l'idea di spegnere la luce della sua vita è qualcosa che lo terrorizza. Penso che sia la cosa più onesta che Oz sia in tutto lo show.

Quali sono le ultime novità su The Batman Part II?

Non ho ancora nemmeno letto la sceneggiatura.

C'è qualcosa che ti piacerebbe sperimentare in futuro con questo personaggio?

Non proprio. Di certo non mi aspetto niente. Ho firmato per tre film di Batman, ma non sapevo se sarei stato nel secondo film. Matt Reeves è uno scrittore brillante e un regista straordinario, e ciò che mi emoziona di più nel secondo film non è quello che fa Oz, o in quali situazioni difficili si ritrova, o quali momenti di successo riesce a vivere, ma la sua voce. Com'è la sua personalità? Si stava formando e cambiando nella serie limitata, e, alla fine degli otto episodi, si è concretizzata in qualcos'altro.

C'è un grado di psicopatia quasi delirante presente nell'ultima scena. Quindi come viene recepito nel secondo film? Mi è stato detto che ho cinque o sei scene. Non ho speranze o aspettative. Sono davvero un libro aperto, ed è così che mi emoziono, che vada o meno. Penso che a volte gli attori, se hanno una carriera che dura un certo periodo di tempo, a volte prendono troppe decisioni. Ciò non significa che non mi opporrò, non discuterò o non combatterò dalla parte di Oz: credo di conoscerlo meglio di chiunque altro ormai.