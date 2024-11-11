Arcane 2, quando escono i nuovi episodi? Il calendario completo

Abbiamo avuto finalmente le risposte tanto agoniate in questo inizio di stagione di Arcane 2: dov'era finita Jinx? Il consiglio di Piltover è stato spazzato via o ci sono dei superstiti? Ma soprattutto, ora che non c'è più Silco chi prenderà il controllo dei bassifondi?

Abbiamo avuto tutto questo e anche di più come nuovi e vecchi personaggi: Noxus sarà più presente e Zaun ha finalmente trovato il faro di speranza che stava cercando. Anche un piccolo easter egg che speriamo molti abbiano colto con uno scorcio della canzone ufficiale della finale di League of Legends ovvero Heavy is the Crown dei Linkin Park durante una riflessione di Caitlyn su quanto sia duro ereditare il potere della sua famiglia (piccolezze molto apprezzate).

Arcane 2, quando e a che ora escono i nuovi episodi?

Il primo blocco, composto da tre episodi, è disponibile come già sappiamo a partire dal 9 novembre 2024. I prossimi episodi, invece, usciranno in altri due blocchi differenti, rispettivamente il 16 novembre e il 23 novembre 2024 alle ore 9:00.

Arcane 2 (episodi 1, 2 e 3) – 9 novembre 2024 ;

; Arcane 2 (episodi 4, 5 e 6) – 16 novembre 2024 ;

; Arcane 2 (episodi 7, 8 e 9) – 23 novembre 2024.

E dove vederli?

Arcane 2, proprio come la prima stagione, sarà disponibile in streaming su Netflix. Preparatevi dunque a emozioni forti, perché ogni tranche di episodi si concluderà con un bel cliffhanger che vi terrà col fiato sospeso fino alla settimana successiva!