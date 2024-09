The Penguin: quando è ambientata la serie spin-off di The Batman?

È arrivato finalmente il momento di tornare nell'universo di The Batman. The Penguin, la nuova serie ideata da Matt Reeves, è pronta a riportarci nei bassifondi di una Gotham City mai così cupa.

La serie con Colin Farrell andrà in onda su Sky e Now. Dopo la prima puntata del 20 settembre, i successivi episodi saranno rilasciati a cadenza settimanale in contemporanea con gli Stati Uniti. Le prime reazioni della critica internazionale parlano già di un "must-watch" delle serie crime, ma come si va a collocare nella timeline del suo universo narrativo?

Nessun dato immagine fornito.

The Penguin è un ponte fra The Batman e il suo sequel

The Penguin prende il via una settimana dopo gli eventi di The Batman, con l'inondazione causata dall'Enigmista. La serie racconta dell'ascesa di Oz (Colin Farrell), approfittando del vuoto di potere determinato dalla morte di Carmine Falcone. La serie sarà un vero e proprio ponte tra The Batman e The Batman 2, che potrebbe ripartire proprio poco dopo la conclusione di The Penguin.

Matt Reeves, regista dei film della saga e produttore esecutivo di The Penguin, ha confermato che gli ultimi episodi della serie conducono quasi verso le festività natalizie. È in questo periodo, dunque, che dovrebbe essere ambientato il secondo capitolo della trilogia con protagonista Robert Pattinson. Se il primo film si apriva la notte di Halloween, l'ambientazione invernale di The Batman 2 potrebbe rivelarsi ancor più affascinante. Per il momento resta una delle poche certezze sul sequel, ma Reeves ha recentemente anticipato anche i primi dettagli sulla trama.

Nel cast di The Penguin, oltre al candidato all'Oscar Colin Farrell, troviamo anche Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo), Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

