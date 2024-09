The Penguin è un “must-watch” delle serie crime nelle prime recensioni

The Penguin è una serie spin-off basata sull’universo di The Batman, con Colin Farrell che riprende il ruolo di Oswald Cobblepot, il Pinguino. Nonostante la serie debutti su Max solo il 19 settembre 2024, e in Italia il 20 su Sky e Now TV, le prime recensioni la descrivono come una delle migliori trasposizioni di fumetti mai realizzate, destinata a diventare un "must-watch" dei cinecomics e non solo.

Farrell ha ricevuto elogi per la sua straordinaria performance, mentre Cristin Milioti, nei panni di Sofia Falcone, pare abbia conquistato proprio tutti. Le prime reazioni parlano di una serie paragonabile a classici della serialità crime come I Soprano per la complessità della trama e dei personaggi.

The Penguin: le prime recensioni sono esilaranti

Tyler Doster di AwardsWatch descrive The Penguin come una meraviglia che supera le aspettative. Aramide Tinubu di Variety e altri, invece, sottolineano come la serie non si limiti alla classica narrazione del villain, ma approfondisca la trasformazione di Cobblepot fino alla sua nuova sfera di boss mafioso. Alcuni critici, come Joshua Ryan di FandomWire, paragonano The Penguin a I Soprano per il suo approccio al crimine organizzato, mentre altri rimangono cauti rispetto a questo tipo di parallelismo.

La scrittura della serie è stata definita acuta e complessa, con uno sviluppo profondo dei personaggi. Tuttavia, alcuni critici lamentano che i personaggi secondari non abbiano ricevuto lo spazio adeguato, come riportato da Daniel Feinberg di Hollywood Reporter. Farrell, nei panni di Cobblepot, offre una delle migliori interpretazioni della sua carriera, descritta come trasformativa. Milioti, invece, si impone come un personaggio cruciale, con molti critici che esaltano la sua performance come Sofia Falcone, definendola una rivelazione.

Con la sua uscita imminente, The Penguin promette di consolidarsi come una delle serie più intriganti dell'universo DC, aprendo la strada a futuri sviluppi per la saga di The Batman.

Cosa dicono i critici su The Penguin

The Penguin è esattamente ciò di cui i fan avevano bisogno.

— Joshua Ryan, FandomWire

The Penguin è una serie di fumetti per chi non ama le serie di fumetti, e lo dico con il massimo rispetto.

— Kyle Wilson, The Lamplight Review

Sarebbe troppo semplicistico chiamarla storia di origini di un cattivo.

— Aramide Tinubu, Variety

The Penguin non è solo un’altra storia sulle origini di un super-cattivo, proprio come The Batman non era solo un altro film di supereroi.

— Christopher Cross, Asynchronous Media

È una storia criminale nello stile de I Soprano, con performance fantastiche e uno stile visivo coinvolgente.

— Joshua Ryan, FandomWire

È corretto paragonare la serie a I Soprano per la sua rappresentazione dei meccanismi interni delle famiglie criminali organizzate.

— Tyler Doster, AwardsWatch

La scrittura di The Penguin è tagliente e stratificata. I temi sono complessi e la profondità dei personaggi è pienamente realizzata.

— M.N. Miller, Geek Vibes Nation

Ci sono momenti di profondità sorprendenti nel lavoro sui personaggi di The Penguin.

— Christopher Cross, Asynchronous Media

Come in The Batman, la performance sfrenata di Farrell rende la serie imperdibile.

— Hoai-Tran Bui, Inverse

Continua a offrire [Farrell] una performance straordinaria e trasformativa, diversa da qualsiasi altra cosa abbia mai fatto.

— Eric Goldman, TV Line

Anche se molti seguiranno The Penguin per Farrell, è la performance di Milioti e la caratterizzazione di Sofia che danno alla serie la giustificazione per la sua esistenza.

— Christopher Cross, Asynchronous Media

La performance di Milioti come Sofia “Il Boia” Falcone è perfetta.

— Joshua Ryan, FandomWire