Emily in Paris 4: gli outfit iconici, dal peggiore al migliore

Emily in Paris 4 è da poco sbarcata su Netflix. Come le precedenti stagioni, anche in queste puntata il glamour è stato al centro della storia. Emily continua ad essere una regina di stile che riesce ad ispirare gli outfit di chi guarda il programma. Certo, non tutte le scelte risultano sempre azzeccate, ma sicuramente in questa stagione vediamo un netto miglioramento rispetto alle precedenti. Andiamo di seguito ad analizzare alcuni tra i migliori e soprattutto peggiori outfit della giovane protagonista americana.

Gli outfit di Emily in Paris 4: Emily va in montagna

Nessun dato immagine fornito.

Partiamo dalla vacanza in montagna, breve ma intensa, di Emily con la famiglia di Camille. La neve sicuramente non è l'habitat perfetto della nostra Emily, infatti solo in primo outfit, ossia quello dell'arrivo della ragazza allo chalet risulta azzeccato. Un bel cappotto ampio perfetto per la stagione, abbinato ad un cappello che le risalta la forma del viso.

Il fiasco sulle piste da sci

Nessun dato immagine fornito.

Da lì però disastro, partendo dal maglione di natale definito brutto da Emily stessa e soprattutto dall'outfit per la sua sessione di sci.

Parigina Doc

Partendo dalle lunghe passeggiate nella capitale francese, per poi andare in ufficio e finire la giornata tra eventi e grandi feste, gli outfit di Emily a Parigi risultano quasi impeccabili. L'unico problema? le tute per l'allenamento mattutino.

Di festa in festa

Nessun dato immagine fornito.

Gli outfit delle feste sono sempre perfetti, e in questo caso l'abito indossato dalla nostra Emily, risalta perfettamente il fisico dell'attrice Lily Collins. La slancia ancora di più e le regala un fascino misterioso.

Un mare di colori

Nessun dato immagine fornito.

Giallo e Blu sono stati fili conduttori degli outfit di Emily in Paris 4, utilizzati molto spesso in completi tinta unica, come nella foto che potete vedere qui sopra, ma anche in abiti in fantasia che non possono mancare nella serie. Il completo blu in foto, o quello giallo utilizzato per uscire con la sua migliore amica Mindy, esaltano la bellezza semplice dell'attrice e sono in linea con il personaggio: una ragazza in carriera seria, ma mai scontata.

Finalmente a Roma

Nessun dato immagine fornito.

Gli outfit migliori però sono quelli relativi alla permanenza di Emily a Roma. Tinta unica, fantasie, giacchette casual, Emily risulta perfetta per immedesimarsi nella Dolce Vita romana. I capelli raccolti non possono mai mancare ed è subito il momento di un piatto di pasta, uno spritz e via in vespa a visitare la città!

Caricamento commenti...