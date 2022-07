The Wager: Scorsese e DiCaprio ancora insieme

Sembra che possa non avere fine la collaborazione tra Scorsese e DiCaprio, che dopo Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street ed il prossimo all’uscita Killers of the Flower Moon, lavoreranno ancora una volta insieme per il già annunciato The Wager.

The Wager sarà l’adattamento cinematografico del libro non-fiction di prossima uscita di David Grann intitolato The Wager: a Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder, che sarà prodotto da Apple, diretto da Martin Scorsese e che vedrà Leonardo DiCaprio come protagonista. A lavorare sul film sarà lo stesso team che sta lavorando a Killers of the Flower Moon, che è basato su Gli assassini della terra rossa, libro anch’esso scritto da Grann.

Il film è ambientato negli anni quaranta del settecento, quando la nave britannica Wager naufraga su un’isola desolata al largo della punta meridionale del Sud America, con il capitano e il suo equipaggio che faticano a sopravvivere e mantenere l’ordine. Questi dovranno affrontare non solo gli elementi della natura selvaggia e primordiale, ma dovranno avere a che fare anche con la vera identità degli essere umani.

Alla produzione di The Wager vi saranno lo stesso Scorsese con Sikelia Productions, DiCaprio e Jennifer Davisson con la loro Appian Way e Dan Friedkin e Bradley Thomas con Imperative Ent (ugualmente alla produzione di Killers of the Flower Moon).