Aquaman 2: Ben Affleck tornerà nei panni di Batman

Da sempre il Batman di Ben Affleck divide i fan, tra chi lo reputa non abbastanza convincente e chi lo reputa uno dei migliori, ma poco importa visto che il Bruce Wayne del DCEU tornerà sul grande schermo nel sequel di Aquaman.

Infatti, praticamente dal nulla, è il protagonista di Aquaman, Jason Momoa, ha sganciare la bomba attraverso i canali social. Con una bella foto di coppia a testimoniare la loro reunion postata su Instagram, Momoa scrive “Bruce e Arthur di nuovo insieme“. A quanto sembra, l’attore ha deciso di postare le foto e annunciare quindi il ritorno di Ben Affleck nei panni di Bruce Wayne dopo che alcuni visitatori hanno avvistato i due eroi insieme all’interno dei Warner Bros. Studio Tour di Hollywood. Infatti, nel video allegato al post, il protagonista di Aquaman aggiunge “Non è più un segreto, a quanto pare“.

Nel caso fossero rimasti dei dubbi sulla possibile apparizione di Affleck in Aquaman 2, Jason Momoa ha anche chiuso dicendo “Grandi cose in cantiere per Aquaman 2“, difatti confermando non solo la presenza del Batman del DCEU nel film, ma anche che si stanno girando nuove scene da aggiungere alla pellicola. Secondo alcuni rumors, si è vagliata la possibilità di inserire all’interno del sequel in questione il Batman di Michael Keaton, decidendo infine di inserire quello di Affleck.

The Flash, in arrivo a giugno, dovrebbe segnare l’ultima apparizione di Affleck nei panni di Batman dopo il suo addio al ruolo nel 2019, ma a quanto pare lo vedremo più di una volta. Infine vi ricordiamo che Aquaman e il regno perduto sarà al cinema il 6 marzo 2023.