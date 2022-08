Una parodia di Scream a servizio della Croce Rossa

L’attrice Nave Campbell (House of Cards), celebre per aver interpretato Sidney Prescott, protagonista della serie cinematografica Scream, ha partecipato ad un divertente corto per la Croce Rossa Americana, incoraggiando a donare il sangue.

Il corto, intitolato A Bloody Nightmare, omaggia vari film dell’orrore come Candyman, i classici zombie movies, Venerdì 13 e ovviamente Scream, prendendo in giro i comuni clichè dei film horror. Il corto aggiunge che “è uno spreco di sangue” quello che accade ai protagonisti, mentre molte persone malate ne hanno un disperato bisogno. La parodia a servizio della Croce Rossa Americana sottolinea che la cosa spaventosa è che solo il 3% degli americani donano il sangue mentre un 50% guarda il sangue dei film horror. La campagna della Croce Rossa poi si conclude dicendo che “Il sangue non è solo per i film horror, ma aiuta a salvare delle vite”.

Purtroppo, pare che l’attrice non parteciperà al film Scream 6, mentre sicuramente tornerà Courtney Cox dal cast originale ed anche l’unica rimasta viva rispetto ai film precedenti. Speriamo che Nave Campbell ci ripensi, o magari compaia per qualche cameo all’interno del film.

Il sesto film di Scream sarà disponibile nei cinema a partire dal 31 marzo 2023.