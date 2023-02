This War of Mine Final Cut, Recensione – Un’emozionante viaggio nella sofferenza

This War of Mine è un survival ambientato durante una guerra che mostra tutte le difficoltà che le persone devono affrontare in questo difficile momento

This War of MIne è una via di mezzo tra un survival e un gestionale post-apocalittico che vi immergerà in un mondo distopico dove sarete al comando di un gruppo di sopravvissuti intrappolati in una città assediata dalla guerra. L’obiettivo principale sarà sopravvivere al conflitto, gestendo le risorse, costruendo rifugi e prendendo decisioni difficili per mantenere la squadra in vita.

Il gioco sviluppato da 11 bit studios è uscito originariamente su PC nel 2014, grazie al grande successo riscontrato è stato poi riproposto nel corso degli anni su più piattaforme, fino ad arrivare all’uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche su Xbox game pass, nel 2022 aggiungendo nuovi contenuti e migliorie grafiche.

L’inizio della dolorosa sopravvivenza

Il cammino verso la sopravvivenza in This War of Mine inizierà con un gruppo di personaggi che avranno appena trovato un rifugio sicuro in un edificio abbandonato. Da questo momento la lotta per la vita del gruppo sarà nelle mani del giocatore che dovrà procurarsi cibo, acqua, medicine e altri beni essenziali gestendo al meglio tutti gli elementi della squadra. Non mancheranno poi vari intoppi durante il percorso, tra cui malattie, fame, stanchezza e molte altre minacce provenienti dall’esterno.

Durante il giorno ci si concentrerà principalmente nel crafting, creando nuove difese per il rifugio o oggetti vari per migliorare la vita del gruppo, come stufe, letti, fornelli e molto altro. Sarà poi essenziale occuparsi dei problemi di salute dei personaggi e delle varie visite dei mercanti o vicini in cerca di aiuto.

Durante la notte bisognerà invece andare all’esplorazione della città in cerca di provviste e materiali gestendo in maniera ottimale il gruppo tra chi dorme, fa la guardia e va all’esplorazione. Proprio durante l’esplorazione in This War Of Mine si potranno incontrare altri gruppi di sopravvissuti che potrebbero essere amichevoli o ostili e spetterà al giocatore capire l’approccio giusto per racimolare più oggetti possibili.

Conclusione

This War of Mine deve molto del suo successo alla capacità di coinvolgere il giocatore in una storia emozionante e realistica mostrando il lato oscuro e gli effetti distruttivi della guerra sulla vita delle persone comuni e l’impatto che ha sulla loro psicologia e sulle loro relazioni.

Utilizza poi uno stile grafico molto semplice e allo stesso appagante che, unito alla splendida colonna sonora, “coccola” il giocatore durante tutto lo straziante viaggio per la sopravvivenza.

Il gioco presenta comunque qualche piccolo difetto come la difficoltà abbastanza elevata, soprattutto per chi si avvicina ai survival proprio con This War of Mine, oltre ad una trama a tratti ripetitiva e un gameplay pensato per mouse e tastiera che rende leggermente più complicato il gameplay con il controller.