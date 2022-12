Notizia clamorosa quella delle ultime ore: Amazon Games pubblicherà il nuovo titolo di Tomb Raider in Unreal Engine 5, affiancando anche lo sviluppo. Si tratta del primo grande titolo di Amazon Games, che è sempre più interessata ad entrare nel business dei videogiochi.

Tomb Raider è una saga videoludica d’avventura sviluppata dallo studio californiano Crystal Dinamics, con protagonista Lara Croft, archeologa inglese che esplora luoghi perduti in giro per il mondo, affrontando avventure visivamente affascinanti.

Crystal Dinamics si occuperà dello sviluppo del gioco di cui ancora non si sa la data d’uscita, ma sarà Amazon Games a pubblicarlo, occupandosi quindi del marketing, della vendita e di tutte le mansioni che spettano ad un publisher.

Il profilo ufficiale Twitter del brand comunica:

Siamo entusiasti di annunciare che Crystal Dinamics è entrata in collaborazione con Amazon Games Studio per il prossimo grande capitolo della serie Tomb Raidre, continuerà la saga di Lara Croft in un’avventura multipiattaforma per giocatore singolo e guidata dalla trama. Amazon Games supporterà e pubblicherà a livello globale!

Dopo la chiusura di Google Stadia, molti pensavano che anche Amazon Games potesse fare una fine simile, invece ora si ritrova a pubblicare il suo primo grande titolo. Sebbene Amazon sia entrata tardivamente nel mondo dei videogiochi, il signor Hartmann (un veterano dell’industria che ha fondato 2K Games) è convinto che il tempo sia dalla loro parte, questo perché Amazon è un’azienda paziente che non ha bisogno di un immediato successo finanziario.“Non sono qui per fare una gara a chi super l’altro, sono qui per costruire grandi giochi” ha poi aggiunto.

Scot Amos, capo dello studio di Crystal Dinamics, dichiara che dopo la trilogia il titolo tornerà alle sue origini, anche se è troppo presto per fornire altri dettagli.

“C’è una logica evoluzione di quello che possiamo fare, per quanto riguarda il modo in cui possiamo effettivamente offrire un’avventura più grande, con ancora più mondi e misteri da affrontare per lei [Lara Croft]” ha aggiunto Amos. Sul rapporto con Amazon, ha invece dichiarato: “Non sapevamo com’era il gruppo Amazon quando abbiamo iniziato questa conversazione, sapevamo che avevano qualche gioco là fuori, quando abbiamo iniziato a parlare con Christoph è stato come ‘Oh, a proposito, abbiamo tutti 25 o 30 anni di storia in questo business'”.

Come sarà il nuovo titolo di una saga tanto amata e famosa come quella di Tomb Raider? Non ci resta che attendere ulteriori notizie!